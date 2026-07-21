Canarias está entre las regiones con más discapacidad: uno de cada diez isleños tiene reconocida esta condición

Canarias es una de las regiones con mayor tasa de discapacidad de España. Según el Informe Olivenza: Situación de las personas con discapacidad en España 2025, el 11,3% de la población de las Islas tiene una discapacidad, lo que sitúa al Archipiélago como la segunda comunidad autónoma con mayor porcentaje del país. El dato se encuentra a solo dos décimas de distancia de la tasa de Galicia, que registra la más elevada. Sin embargo, estos datos difieren de los que maneja la Consejería de Bienestar Social de Canarias. "La prevalencia en las Islas siempre ha rondado el 10%, pero los datos de este informe se basan en encuestas estadísticas y no en certificados administrativos, que es la información con la que trabajamos nosotros", explica la directora general de Discapacidad, Dulce Gutiérrez.

El informe Olivenza se basa principalmente en el análisis de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y Situaciones de Dependencia (EDAD), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), así como en la Encuesta Europea de Salud en España (EESE), realizada por el INE y el Ministerio de Sanidad. Aunque también incorpora información procedente de registros administrativos, como la Base Estatal de Datos de Personas con Discapacidad y el Registro Oficial de Personas en Situación de Dependencia, los indicadores empleados no son los mismos que utiliza la Consejería de Bienestar Social. De ahí que ambas fuentes arrojen resultados diferentes.

En este contexto, el documento estima que 248.300 personas con discapacidad residen en hogares canarios y otras 8.766 viven en centros colectivos, mientras que la Consejería contabiliza 195.865 resoluciones administrativas de reconocimiento de discapacidad emitidas desde 1979. "Es cierto que nuestros datos corresponden a certificados emitidos desde hace más de cuatro décadas y es posible que incluyan a personas que ya han fallecido, por lo que habría que rebajar esa cifra", matiza Gutiérrez. No obstante, insiste en que ambos datos "no coinciden en absoluto", al medir realidades diferentes, y reconoce que cada año aumenta el número de solicitudes de reconocimiento de discapacidad.

¿Cuáles son las causas detrás de estos datos?

Pero más allá de esta diferencia metodológica, ambas fuentes reflejan una realidad común: la elevada presencia de la discapacidad en Canarias, con una prevalencia que ronda a uno de cada diez habitantes del Archipiélago. Para Gutiérrez, este aumento se atribuye a diversas causas, y no necesariamente son distintas a las de otras comunidades autónomas. El envejecimeinto, por ejemplo, es un factor fundamental. "El incremento de la esperanza de vida hace que cada vez haya más personas mayores y, con ello, más ciudadanos con un grado de discapacidad reconocido", explica.

A este fenómeno se suman determinadas patologías con una elevada incidencia en el Archipiélago, como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares o la insuficiencia renal, que pueden derivar en limitaciones funcionales. "Quizás en otras comunidades autónomas no haya tanto porcentaje de personas con este tipo de enfermedades", apunta.

Nuevos casos salen a la luz

La directora general aclara, además, que el dato no debe interpretarse únicamente como un empeoramiento de la situación. En los últimos años, la reducción de las listas de espera para valorar la discapacidad, especialmente en las islas no capitalinas —donde, según cuenta, ya han desaparecido— ha permitido que aparezcan nuevos casos que antes de desconocían. "Ahora contamos con métodos de identificación más exactos y precisos que nos permiten conocer mejor la realidad de la discapacidad, porque por fin disponemos de registros y de herramientas que facilitan ese análisis", confiesa.

Por otro lado, considera que cada vez hay más conocimiento por parte de la ciudadanía. "Las personas ya saben que tienen un derecho en el caso de que cuenten con alguna limitación en su vida y por tanto lo solicitan", menciona. Asimismo, subraya que el acceso a la información y a los trámites administrativos es cada vez más sencillo, lo que ha impulsado el número de solicitudes.

En uno de cada cuatro hogares canarios vive una persona con discapacidad

El informe también revela que casi uno de cada cuatro hogares canarios (24,2%) convive con al menos una persona con discapacidad. "Aunque no creo que el dato sea exacto, si es posible que se acerque a una realidad que hay en Canarias en la que muchas personas con discapacidad conviven en su entorno familiar y están bajo ese paraguas de protección", indica.

La directora explica que la mayoría de las personas con discapacidad del Archipiélago continúa viviendo en su entorno familiar y recibe atención a través de centros de día, servicios de apoyo a las familias, prestaciones de entidades del tercer sector o recursos de la propia Administración, sin necesidad de ingresar en un centro residencial. "Lo que necesitan son recursos externos, en función del grado de discapacidad, para poder recibir apoyo", detalla.

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En cuanto a las personas que residen en centros, Gutiérrez explica que se trata principalmente de perfiles con mayores necesidades de apoyo. "A mayor grado de discapacidad y mayores niveles de dependencia, aumenta también la necesidad de terapias, servicios de promoción de la autonomía personal y otros recursos de apoyo", concluye.