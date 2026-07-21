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Muchos conductores lo desconocen: el sencillo gesto con el aire acondicionado que puede evitar averías y ahorrar dinero a los canarios

El mecánico Juan José Ebenezer señala el botón clave que deben tener en cuenta los conductores

Presta atención a este botón del aire acondicionado del coche para ahorrar dinero

Presta atención a este botón del aire acondicionado del coche para ahorrar dinero

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Helena Ros

Helena Ros

Con las elevadas temperaturas, el aire acondicionado es indispensable en los vehículos. Sin embargo, muchos conductores no conocen la manera correcta de utilizarlo y una mala costumbre puede perjudicar el sistema, favoreciendo la aparición de averías evitables en el vehículo.

El mecánico Juan José Ebenezer ha explicado a todos los conductores en un vídeo publicado en su perfil oficial cómo deben actuar para que el sistema de climatización del automóvil no se vea afectado. "Un truco muy simple que ahorra dinero y mejora la calidad del aire en el coche", asegura.

Un botón clave

Una de las costumbres más habituales de los conductores cuando aparcan el vehículo es apagar directamente el motor mientras el aire acondicionado sigue funcionando. Aunque este gesto no supone una avería al instante apara el coche, llevar a cabo ese hábito durante años puede generar problemas en el sistema de climatización.

"Antes de apagar el motor, apaga el compresor del aire acondicionado durante unos segundos y deja que el ventilador siga funcionando para secar el evaporador interior", aconseja el mecánico. De esta manera, el evaporador puede secarse antes de que el vehículo quede estacionado.

En primer lugar, los conductores deben apagar el botón A/C que activa el compresor y mantener el ventilador funcionando para que seque el evaporador. Una vez haya pasado unos segundo, ya se puede apagar el vehículo con normalidad.

El aire acondicionado de los coches también emite TFA

El aire acondicionado de los coches / Agencias

Según explica el mecánico, esta práctica ayuda conservar en buen estado el aire acondicionado del coche, reduce la creación de bacterias dentro del circuito y sobre todo evitas gastar dinero tanto en reparar el sistema de climatización como en comprar bactericidas para las malas olores que se pueden generar.

El motivo por el cual aparece un olor desagradable del aire acondicionado

Cuando el aire acondicionado está funcionando, el evaporador enfría el aire y genera condensación en forma de agua. Si el conductor apaga el coche inmediatamente, esa humedad puede permanecer acumulada en el interior del circuito.

Con el paso del tiempo, esa humedad puede favorecer la aparición de bacterias, suciedad y malos olores, un olor desagradable que muchos conductores han notado al encender el aire después de un tiempo parado.

Este problema suele aparecer más en entretiempo. Por ello, "aplicarlo durante todo el año mantiene la humedad controlada y el aire más limpio", asegura.

Un consejo que deben seguir los conductores en verano

Este gesto es aconsejable realizarlo durante todo el año, pero especialmente durante los meses de verano porque es cuando el aire acondicionado más se utiliza. Además, los expertos recuerdan que el compresor es uno de los elementos que más energía requiere del vehículo, por lo que un uso adecuado del sistema contribuye también a reducir el desgaste de algunos componentes del coche.

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"Es un gesto sencillo, rápido y sin coste que prolonga la vida del aire acondicionado y mejora lo que respiras dentro del coche", concluye el mecánico

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