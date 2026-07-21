La empresa canaria 'Tunocanarias' es galardonada por su polvo de Higo Tinto ecológico

La empresa canaria Ledesma Global, a través de su marca Tunocanarias, ha sido reconocida como una de las diez ganadoras de los Premios BBVA a los Mejores Productores Sostenibles por su polvo de higo tinto ecológico, un producto que recupera un fruto tradicional de las Islas y lo transforma en un ingrediente destinado a nuevos usos gastronómicos.

El reconocimiento corresponde a la séptima edición de estos premios, que distinguen proyectos del sector agroalimentario que incorporan criterios de sostenibilidad, innovación y respeto al entorno. El jurado valoró la propuesta de la empresa familiar canaria por combinar producción ecológica, investigación y recuperación del patrimonio agrícola del archipiélago.

Un fruto tradicional convertido en ingrediente innovador

El proyecto de Tunocanarias parte del higo tinto, una especie adaptada a las condiciones climáticas de Canarias y con bajas necesidades de agua. La empresa ha desarrollado un sistema propio de deshidratación controlada que permite conservar el color, el sabor y las propiedades del fruto.

El resultado es un polvo que puede utilizarse en diferentes ámbitos de la cocina, como repostería, panadería, bebidas, heladería, salsas y gastronomía de autor. El producto aporta notas afrutadas y un color natural intenso, ampliando las posibilidades de uso de una variedad tradicional de las islas.

El reconocimiento permitirá además que el polvo de Higo Tinto forme parte de una propuesta gastronómica elaborada por los hermanos Roca, vinculados al restaurante El Celler de Can Roca.

Producción ecológica y economía circular

La iniciativa incorpora medidas relacionadas con la economía circular y el aprovechamiento de recursos. Entre ellas figura el uso de subproductos para la elaboración de cosmética natural, así como la integración de ovejas y gallinas en la explotación para controlar la vegetación y aportar abonado orgánico.

La empresa familiar busca así reducir la dependencia de recursos externos y mantener un modelo productivo adaptado al territorio. El proyecto también pone el foco en la recuperación de una especie agrícola presente durante generaciones en el paisaje canario.

Un premio a la innovación en el sector agroalimentario

Los Premios BBVA a los Mejores Productores Sostenibles reconocen cada año diez iniciativas vinculadas a la agricultura, ganadería, pesca, elaboración y transformación de alimentos.

El jurado, formado por especialistas de BBVA, El Celler de Can Roca y el Centro Tecnológico BETA, analizó aspectos como la sostenibilidad económica, el relevo generacional, la innovación, la creación de empleo, la gestión eficiente de los recursos y la reducción del impacto ambiental.

En esta edición también se valoraron criterios como la gestión del agua, la reducción de la huella de carbono, el tratamiento de residuos, las certificaciones de calidad y la participación en proyectos de investigación.

Joan Roca y el valor de mantener el vínculo con la tierra

El director de Pymes de BBVA en España, José Luis Serrano, destacó que estos premios permiten identificar proyectos que integran la sostenibilidad “de forma real y medible” dentro de su modelo de negocio.

Por su parte, Joan Roca, chef y copropietario de El Celler de Can Roca, subrayó la importancia de los productores que mantienen la relación con el territorio y demuestran que es posible innovar sin perder el vínculo con la tierra.

Con este reconocimiento, Tunocanarias se incorpora al grupo de proyectos distinguidos por estos premios, que ya reúnen a más de medio centenar de iniciativas reconocidas por su contribución a una producción agroalimentaria más sostenible.