El BOE lo hace oficial: los propietarios de viviendas en Canarias tendrán que cumplir estos nuevos requisitos desde el 23 de julio

Los propietarios de viviendas en Canarias tendrán que tener en cuenta los nuevos cambios que afectan al certificado energético a partir del próximo 23 de julio. La modificación del Real Decreto 390/2021, publicada en el BOE, refuerza los requisitos para la elaboración de estos documentos y aumenta su importancia en operaciones como la venta, el alquiler o la solicitud de ayudas públicas.

La reforma busca que los certificados energéticos sean más fiables y que los ciudadanos puedan comprobar que el técnico encargado de realizarlo cuenta con la preparación necesaria.

El cambio que llega al certificado energético de las viviendas

Una de las principales novedades será la creación de un Registro Centralizado de Técnicos Competentes, una herramienta que permitirá consultar qué profesionales están habilitados para emitir certificados energéticos.

Hasta ahora, los propietarios podían encontrar dificultades para comprobar si la persona contratada cumplía con los requisitos necesarios. Con este nuevo registro, el objetivo es aumentar la transparencia y evitar certificados realizados sin las garantías suficientes.

Para los ciudadanos, el cambio supone contar con una referencia oficial a la hora de elegir al profesional que realizará el certificado de su vivienda.

¿A qué propietarios de Canarias afecta esta modificación?

El certificado energético es obligatorio para determinadas operaciones inmobiliarias y cada vez tiene más peso dentro del mercado de la vivienda. Los cambios afectan especialmente a quienes:

Quieran vender una vivienda.

Necesiten alquilar un inmueble.

Busquen acceder a ayudas para rehabilitación energética.

Pretendan beneficiarse de determinadas deducciones fiscales vinculadas a mejoras de eficiencia.

En la práctica, disponer de un certificado correctamente elaborado será un requisito cada vez más importante para realizar estos trámites.

Las ayudas para rehabilitar viviendas estarán vinculadas al certificado energético

Uno de los puntos más relevantes para los propietarios es el papel que tiene este documento a la hora de acceder a subvenciones.

En Canarias, donde existe un amplio parque de viviendas construidas hace décadas, las actuaciones destinadas a mejorar el aislamiento, reducir el consumo energético o renovar instalaciones pueden contar con programas de apoyo público.

El certificado energético permite conocer la situación inicial del inmueble y valorar el impacto de las mejoras realizadas tras una rehabilitación.

La eficiencia energética gana importancia en las viviendas canarias

La modificación llega en un momento en el que la eficiencia energética se ha convertido en uno de los grandes objetivos del sector inmobiliario.

Muchas viviendas en las islas se construyeron en épocas en las que no existían las exigencias actuales de aislamiento o consumo energético. Por ello, actuaciones como mejorar ventanas, fachadas o sistemas de climatización pueden marcar diferencias tanto en el confort como en el gasto energético.

Los expertos recomiendan actuar sobre la demanda energética de la vivienda, especialmente mediante mejoras en el aislamiento, antes de centrarse únicamente en los sistemas de consumo.

Los certificados con letra G mantienen una validez de cinco años

Uno de los aspectos que más dudas ha generado es la duración de los certificados con la peor calificación energética. Los documentos con letra G, la clasificación más baja, mantienen una validez de cinco años, frente al plazo habitual de diez años para otros certificados.

Esta medida ya estaba recogida en la normativa anterior, pero el nuevo marco refuerza la importancia de revisar la situación energética de los inmuebles con peor comportamiento.

Qué pueden hacer ahora los propietarios

Los propietarios que tengan previsto vender, alquilar o solicitar ayudas relacionadas con la rehabilitación deberían comprobar que cuentan con un certificado energético válido y realizado por un técnico competente. Además, quienes quieran mejorar la calificación de su vivienda pueden valorar actuaciones como:

Mejorar el aislamiento térmico.

Sustituir ventanas antiguas por modelos más eficientes.

Renovar instalaciones poco eficientes.

Aprovechar las ayudas disponibles para rehabilitación energética.

El objetivo de la nueva regulación es que el certificado energético deje de verse como un simple trámite y tenga un papel más relevante en el futuro del mercado de la vivienda.