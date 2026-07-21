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El II Plan contra el Fraude Laboral crea 1.489 empleos estables

El mecanismo contra la precariedad revisa 2.751 contratos irregulares y pone el foco en la hostelería y el abuso de la temporalidad

Un camarero atiende a un grupo de clientes en la capital tinerfeña.

Un camarero atiende a un grupo de clientes en la capital tinerfeña. / EFE

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EFE

Las Palmas de Gran Canaria

El II Plan de Choque contra el Fraude Laboral ha obligado a transformar 1.489 contratos precarios en empleo estable en Canarias al revisar la Inspección de Trabajo 2.751 contratos irregulares desde octubre de 2025, ha informado este martes el sindicato CCOO en un comunicado.

Tras detección de estas irregularidades, CCOO ha reclamado que se refuerce la inspección y las sanciones, con el fin de acabar con la utilización fraudulenta de la contratación.

En la nota, el sindicato señala que los contratos irregulares detectados se constataron a partir de 719 comunicaciones de infracción dirigidas a empresas de ambas provincias.

Del total de contratos analizados, 844 superaban los plazos máximos de temporalidad, 385 estaban siendo utilizados para cubrir necesidades permanentes de las empresas y 1.522 correspondían a trabajadores fijos-discontinuos que, en la práctica, desarrollaban una actividad prácticamente continua durante todo el año.

La inspección permitió cambiar 883 contratos fijos-discontinuos en contratos indefinidos ordinarios, de los cuales 523 pertenecen al sector de la hostelería, uno de los ámbitos donde históricamente se concentran mayores niveles de precariedad laboral en Canarias, destaca la nota.

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Asimismo, 433 contratos temporales pasaron a ser indefinidos por superar los límites legales de duración y 474 contratos fueron regularizados al acreditarse que respondían a puestos de trabajo estructurales y permanentes.

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