El precio de la vivienda usada en Canarias sube un 8,8% interanual en junio pese al leve freno trimestral

El precio de la vivienda de segunda mano en Canarias se situó en 3.374 euros por metro cuadrado al cierre del mes de junio, lo que supone un incremento interanual del 8,8%, a pesar de experimentar un leve ajuste del -0,8% en comparación con el trimestre anterior.

A nivel nacional, el mercado inmobiliario ha marcado un hito al registrar una subida interanual récord del 17,2%, alcanzando los 3.133 euros/m². Se trata del nivel más alto contabilizado en los últimos 21 años. Según explica María Matos, directora de Estudios de Fotocasa, esta aceleración responde al fuerte desequilibrio entre una «demanda muy activa y una oferta insuficiente», agravado por las buenas condiciones de financiación y la presión demográfica.

Subidas generalizadas: 14 autonomías crecen a dos dígitos

A diferencia de ejercicios anteriores, hasta 14 comunidades autónomas han cerrado el mes de junio con incrementos interanuales superiores al 10%:

Mayores subidas interanuales: Encabezan la lista la Región de Murcia ( 28% ), Cantabria ( 20% ), Comunitat Valenciana ( 19,8% ), Asturias ( 17% ) y Andalucía ( 16,9% ).

Encabezan la lista la Región de Murcia ( ), Cantabria ( ), Comunitat Valenciana ( ), Asturias ( ) y Andalucía ( ). Zonas más caras: Baleares ( 5.441 €/m² ) y la Comunidad de Madrid ( 5.410 €/m² ) se consolidan en la cúspide del mercado nacional tras rebasar la barrera de los 5.000 euros por metro cuadrado, seguidas por el País Vasco ( 3.925 €/m² ) y Cataluña ( 3.418 €/m² ).

Baleares ( ) y la Comunidad de Madrid ( ) se consolidan en la cúspide del mercado nacional tras rebasar la barrera de los 5.000 euros por metro cuadrado, seguidas por el País Vasco ( ) y Cataluña ( ). Las opciones más asequibles: En el extremo opuesto, Extremadura (1.352 €/m²) y Castilla-La Mancha (1.407 €/m²) se mantienen como los territorios con los precios más bajos.

Panorama provincial y municipal

El repunte de precios ha alcanzado al 92% de las provincias españolas (46 de 50). Únicamente cuatro provincias registraron descensos trimestrales, entre las que se encuentra Santa Cruz de Tenerife (-0,8%).

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Por último, en las dos grandes urbes del país se observa un comportamiento desigual: mientras en Madrid capital los precios subieron en 12 de sus 20 distritos (con el Barrio de Salamanca marcando el máximo en 10.786 €/m²), en Barcelona capital se registraron caídas trimestrales en siete de sus diez distritos, situándose Sarrià - Sant Gervasi a la cabeza con 7.540 €/m².