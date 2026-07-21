El presidente de Plus Ultra también señala a Fajardo como la puerta de acceso a Zapatero

El presidente de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez Sola, ha dirigido un escrito al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en el que señala al lanzaroteño Manuel Aarón Fajardo García como la persona que le puso en contacto con el entorno del expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero. El documento que Martínez Sola ha hecho llegar a Calama Teixeira refuerza las tesis de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que describen al empresario lanzaroteño como el hombre de Zapatero en Venezuela.

La representación legal del presidente de Plus Ultra ha optado por adoptar una actitud proactiva en la investigación del rescate obtenido en plena pandemia. En esa línea ha decidido detallar por escrito a Calama Teixeira las circunstancias que llevaron a la compañía aérea a acceder a la financiación pública –53 millones de euros en este caso– que el Gobierno de España activó a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para evitar la quiebra de empresas que tuvieron que llevar su actividad a cero tras declararse la pandemia por coronavirus.

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Según publican otros medios, también Roberto Roselli, director financiero de Plus Ultra cuando se produjeron los hechos y con posterioridad CEO hasta su dimisión el mes pasado, ha adoptado la misma estrategia y ha hecho llegar al juez un escrito de contenido muy similar al entregado por el letrado que representa los intereses de Martínez Sola, Jaime González Gugel.

La aparición de Fajardo García en el relato, sobre el que no existe ningún tipo de acusación y es hijo del senador socialista por Lanzarote y exsecretario general del PSOE insular Manuel Fajardo Palarea, se ciñe a los momentos en que la ausencia de ingresos colocaron en una situación muy comprometida a la aerolínea. En abril de 2020, los más altos cargos de la empresa, con Julio Martínez Sola a la cabeza, se lanzaron a una carrera en busca de financiación para evitar su quiebra.

Rodolfo Reyes

En aquel momento, solo un mes después de decretarse el estado de alarma y adoptarse medidas sanitarias que dejaron bajo mínimos el transporte aéreo de pasajeros, el director general de Plus Ultra era Rodolfo Reyes. Fue él, siempre según el escrito remitido al juez Calama, quien le habló de la existencia de un contacto en Venezuela al que podría exponer «la necesidad imperiosa que la compañía tenía de recibir una esencial ayuda económica».

Era la primera parada del camino hasta José Luis Rodríguez Zapatero y que concluyó en el rescate que hoy investiga la Justicia. ¿Por qué sabía Reyes que esa vía tenía que explorarse? «El señor Fajardo tenía relación con el señor Reyes y con don Ramón Gordils», actor este último sin protagonismo en el relato que obra en poder del juez Calama. Fue introducido por el señor Reyes al señor Martínez Sola a modo de intermediario al que poder solicitar ayuda en Venezuela en relación con la situación creada por el cierre de los vuelos a causa de la pandemia», explica el documento.

Por WhatsApp

El 29 de abril de 2020, Julio Martínez Sola envió un mensaje de WhatsApp a Manuel Aarón Fajardo y, «posteriormente», hablaron «por teléfono». En el transcurso de esa conversación Fajardo le aseguró, siempre según la versión del presidente de Plus Ultra, que José Luis Rodríguez Zapatero «podría ayudar» y que tanto el expresidente «como Julio Martínez Martínez», supuesto testaferro de Zapatero y conocido como Julito, «contactarían con él».

El día siguiente, «el señor Martínez Sola recibió una llamada desde un número oculto, resultando ser don José Luis Rodríguez Zapatero. La conversación duró aproximadamente diez minutos», continúa el relato. En dicha comunicación, el expresidente tuvo conocimiento de la delicada situación de Plus Ultra, cuyo presidente la expuso la necesidad de «acceder a un crédito ICO» (instituto de Crédito Oficial).

"Gestiones Oportunas"

No se contempló otra posibilidad porque «en ese momento todavía no existía ni se conocía el –más tarde denominado– Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas [Fasee]». Martínez Sola afirma que el expresidente de España le «manifestó que su intervención podría ser de ayuda y que haría las gestiones oportunas».

En esa misma llamada, en la que no se habló de honorarios, Zapatero señaló que las comunicaciones a partir de ese momento debían mantenerlas con «una persona de su confianza, don Julio Martínez Martínez», Julito. El paso de los días y la negativa de los bancos llevaron al cofundador de Plus Ultra a pedir al empresario canario «empujar el tema». Fajardo García le remitió de nuevo a Julio Martínez.

Primer contacto

El 16 de mayo tuvo lugar ese primer contacto, que repitió casi a renglón seguido Roberto Roselli. Martínez sola que en esas comunicaciones les quedó claro que tendrían que pagar por las gestiones. A estas alturas ya la presencia de Manuel Fajardo se diluye y no vuelve a aparecer ni mientras la banca seguía negando a la aerolínea el acceso a los créditos ICO ni cuando, posteriormente, apareció la SEPI como otra vía posible.

Durante su comparecencia ante el juez el mes pasado, Zapatero reconoció tener una relación de amistad con el empresario lanzaroteño derivada de la que originalmente tenía con su padre. Fajardo hijo aparece en los informes de la UDEF como «lugarteniente» del expresidente, «el hombre de Zapatero en Venezuela» o «la pieza de ZP» en el país sudamericano.

Rodríguez Zapatero siempre ha negado el rol de representante en Venezuela que la UDEF atribuye a Fajardo

Ahí el expresidente negó la mayor ante Calama Teixeira. Ni Manuel Aarón Fajardo es su representante en Venezuela, ni se creó un equipo, supuestamente completado por Julio Martínez, para abordar las gestiones necesarias para conseguir el rescate de la compañía aérea.