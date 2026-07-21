Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Asalto en Las TerrazasUD Las PalmasLucha contra el cáncer en el Doctor NegrínPrecio de la vivienda en CanariasNueva superficie comercial en VecindarioTiempo en Canarias
instagramlinkedin

Parece Portofino, pero está en Canarias: este es el pueblo donde "siempre es verano"

El portal inmobiliario Fotocasa ha puesto el foco en esta localidad que se encuentra en El Hierro

El pueblo de Canarias en el que "siempre es verano"

El pueblo de Canarias en el que "siempre es verano"

@taniapyetku

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

Las Islas Canarias destacan, entre otras cosas, por la belleza de sus paisajes, de sus playas y de sus pueblos. La tranquilidad es una de las características principales del Archipiélago canario y, en esta ocasión, un pueblo isleño ha llamado la atención del portal inmobiliario Fotocasa porque ahí "siempre es verano".

"¿Te imaginas poder vivir en un pueblo en el que siempre es verano y hacerlo, además, en una de las islas con más encanto de nuestro país?" De esta forma comienza Fotocasa un artículo en el que hace un recorrido por Valverde, un municipio de la isla de El Hierro.

El Mar de las Calmas en El Hierro, pionero como primer Parque Nacional totalmente marino

El Mar de las Calmas en El Hierro, pionero como primer Parque Nacional totalmente marino

Valverde, el pueblo donde "siempre es verano"

Declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco, la localidad de Valverde está situada al noroeste de la Isla y cuenta, aproximadamente, con 5.000 habitantes. Es la capital administrativa y religiosa de El Hierro.

Del lugar destacan aspectos como, por ejemplo, su tranquilidad y la calidad de vida que ofrece. A las anteriores características se añaden otras como la naturaleza que rodea el sitio. Según Fotocasa, es un "lugar mágico para empezar una nueva vida".

Acerca de la localidad

La Villa de Valverde fue fundada a principios del siglo XV. Además, se trata de la única capital de Canarias que "no se movió a la costa cuando cesaron los ataques de los piratas en el siglo XVIII", explican en la página oficial del Ayuntamiento de Valverde.

Una isla de Canarias, entre las mejores zonas del mundo para bucear

Una isla de Canarias, entre las mejores zonas del mundo para bucear

La Villa acumula múltiples edificios y lugares con valor histórico entre los que destaca la iglesia de Nuestra Señora de La Concepción, la plaza Virrey de Manila, la Casa del Conde, la Ermita de Santiago o la Ermita de San Lázaro.

El Hierro, una isla con encanto

Uno de los aspectos más populares de la pequeña isla canaria es que cuenta con la Reserva Marina de La Restinga, donde se esconde una gran variedad de fauna marina. Desde bancos de peces tortugas hasta mantas, rayas, delfines o tiburones ballenas. Son muchas las especies que allí se pueden encontrar.

Noticias relacionadas y más

Fauna en el Mar de las Calmas, en El Hierro.

Fauna en el Mar de las Calmas, en El Hierro. / Sacha Lobestein (@Sacha Lobestein)

De hecho, es tal la variedad del fondo marino de El Hierro, que la revista National Geographic ya se ha encargado de describirlo como "biodiversidad en estado puro".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Francisco Etxeberria, antropólogo forense: 'Cuando la derecha se irrita con la memoria democrática es porque tiene un complejo de culpabilidad
  2. Estados Unidos impulsa un centro militar a 300 kilómetros de Canarias
  3. La isla de Canarias donde Miguel Ángel Revilla (84 años) sueña con quedarse a vivir: 'Me hubiera quedado allí
  4. Nueva convocatoria de oposiciones en Canarias: estos son los puestos, las plazas y las fechas de examen
  5. Parece las Maldivas pero está en Canarias: la playa paradisíaca y de agua cristalina que te hará viajar sin salir de las islas
  6. Quevedo también llegó a la final del Mundial: Pedri y Yéremy Pino celebran al ritmo de ‘Al Golpito’
  7. Shania Gil rompe su silencio tras tatuar a las exintegrantes de Nueva Línea: 'El director me obligó a borrar el vídeo
  8. Susana Medina, la grancanaria que alza la corona de Miss Universe Spain 2026

Parece Portofino, pero está en Canarias: este es el pueblo donde "siempre es verano"

Parece Portofino, pero está en Canarias: este es el pueblo donde "siempre es verano"

La empresa canaria 'Tunocanarias' es galardonada por su polvo de Higo Tinto ecológico

La empresa canaria 'Tunocanarias' es galardonada por su polvo de Higo Tinto ecológico

Muchos conductores lo desconocen: el sencillo gesto con el aire acondicionado que puede evitar averías y ahorrar dinero a los canarios

Muchos conductores lo desconocen: el sencillo gesto con el aire acondicionado que puede evitar averías y ahorrar dinero a los canarios

El BOE lo hace oficial: los propietarios de viviendas en Canarias tendrán que cumplir estos nuevos requisitos desde el 23 de julio

El BOE lo hace oficial: los propietarios de viviendas en Canarias tendrán que cumplir estos nuevos requisitos desde el 23 de julio

El 66% de los auxiliares de enfermería en Canarias tiene un contrato temporal

El 66% de los auxiliares de enfermería en Canarias tiene un contrato temporal

Toñi Acosta, actriz canaria (53 años): “Si los adultos están enganchados, cómo no lo van a estar los jóvenes”

Toñi Acosta, actriz canaria (53 años): “Si los adultos están enganchados, cómo no lo van a estar los jóvenes”

El precio de la vivienda usada en Canarias sube un 8,8% interanual en junio pese al leve freno trimestral

El precio de la vivienda usada en Canarias sube un 8,8% interanual en junio pese al leve freno trimestral

Canarias está entre las regiones con más discapacidad: uno de cada diez isleños tiene reconocida esta condición

Canarias está entre las regiones con más discapacidad: uno de cada diez isleños tiene reconocida esta condición
Tracking Pixel Contents