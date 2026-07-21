Parece Portofino, pero está en Canarias: este es el pueblo donde "siempre es verano"

Las Islas Canarias destacan, entre otras cosas, por la belleza de sus paisajes, de sus playas y de sus pueblos. La tranquilidad es una de las características principales del Archipiélago canario y, en esta ocasión, un pueblo isleño ha llamado la atención del portal inmobiliario Fotocasa porque ahí "siempre es verano".

"¿Te imaginas poder vivir en un pueblo en el que siempre es verano y hacerlo, además, en una de las islas con más encanto de nuestro país?" De esta forma comienza Fotocasa un artículo en el que hace un recorrido por Valverde, un municipio de la isla de El Hierro.

Valverde, el pueblo donde "siempre es verano"

Declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco, la localidad de Valverde está situada al noroeste de la Isla y cuenta, aproximadamente, con 5.000 habitantes. Es la capital administrativa y religiosa de El Hierro.

Del lugar destacan aspectos como, por ejemplo, su tranquilidad y la calidad de vida que ofrece. A las anteriores características se añaden otras como la naturaleza que rodea el sitio. Según Fotocasa, es un "lugar mágico para empezar una nueva vida".

Acerca de la localidad

La Villa de Valverde fue fundada a principios del siglo XV. Además, se trata de la única capital de Canarias que "no se movió a la costa cuando cesaron los ataques de los piratas en el siglo XVIII", explican en la página oficial del Ayuntamiento de Valverde.

La Villa acumula múltiples edificios y lugares con valor histórico entre los que destaca la iglesia de Nuestra Señora de La Concepción, la plaza Virrey de Manila, la Casa del Conde, la Ermita de Santiago o la Ermita de San Lázaro.

El Hierro, una isla con encanto

Uno de los aspectos más populares de la pequeña isla canaria es que cuenta con la Reserva Marina de La Restinga, donde se esconde una gran variedad de fauna marina. Desde bancos de peces y tortugas hasta mantas, rayas, delfines o tiburones ballenas. Son muchas las especies que allí se pueden encontrar.

Fauna en el Mar de las Calmas, en El Hierro. / Sacha Lobestein (@Sacha Lobestein)

De hecho, es tal la variedad del fondo marino de El Hierro, que la revista National Geographic ya se ha encargado de describirlo como "biodiversidad en estado puro".