Temer y negar el cambio climático desde el mismo escaño

El miedo a lo que -supuestamente- no existe. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el diputado de Vox Nicasio Galván protagonizaron esta mañana uno de los cruces más llamativos de la sesión de control al Gobierno. El diputado de la formación que lidera Santiago Abascal preguntó si Canarias está preparada para afrontar futuras emergencias, lo que sorprendió al presidente. "Me deja perplejo que se preocupe por las catástrofes naturales y su prevención cuando ustedes dudan del cambio climático", contestó el líder del Ejecutivo autonómico.

Clavijo, perplejo: «Se preocupan por las catástrofes mientras dudan del cambio climático»

Galván enumeró una sucesión de desgracias recientes, desde la erupción volcánica de La Palma hasta incendios, inundaciones o accidentes ocurridos en la Península, para sostener que "muchas catástrofes se podían evitar con inversión en infraestructuras y recursos humanos". A ello sumó las críticas de trabajadores del servicio de emergencias y de parte del personal sanitario para cuestionar si el Archipiélago está realmente preparado para afrontar una gran emergencia.

"Tinte oportunista"

Tras la sorpresa inicial, Clavijo contestó a Galván criticando el sentido de la pregunta al considerar que esta tiene "un tinte oportunista" y que procede directamente del argumentario "que le mandan de Madrid". A pesar del desconcierto, el presidente dedicó parte de su intervención a defender las medidas puestas en marcha por el Gobierno canario. Confesó no tener una "bola mágica" para saber qué ocurrirá en el futuro, pero defendió el trabajo del sistema de emergencias canario. Aseguró que Canarias dispone del dispositivo "más numeroso y preparado" que ha tenido en la historia y reivindicó las inversiones realizadas, las campañas de prevención y la colaboración ciudadana como parte de la respuesta frente a los riesgos.

La respuesta no convenció a Galván que le pidió a Clavijo que dejara de "decir boberías". "¿El volcán fue culpa del cambio climático? ¿El mal mantenimiento del tendido fue por el cambio climático?", replicó el diputado, que acusó al presidente de "mentir sobre Vox" y de utilizar el asunto por motivos electorales. "Si su respuesta a mi pregunta es echar la culpa al cambio climático, que venga Dios y lo vea", criticó en su turno de réplica. Galván, además, reclamó al Ejecutivo que destine más recursos a la prevención, el mantenimiento de infraestructuras y el refuerzo del personal.

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El presidente cerró el intercambio volviendo al punto que había abierto el choque. "Se preocupa por las catástrofes naturales y por su prevención cuando dudan del cambio climático. Me sentía perplejo. Disculpe si lo ofendí", respondió. También reprochó a Galván haber mezclado en su pregunta cuestiones ajenas a Canarias, como los accidentes ferroviarios, y le lanzó un último dardo político. "Cuando desde Madrid les envíen el argumentario, díganle que debajo de Gibraltar también es Europa aunque ustedes quieran convertirlo en cárcel de migrantes", zanjó Clavijo.