Por tierra, mar y aire, el ejército toma la central térmica del sur

Aprovechando la oscuridad de la noche, un grupo militar de una potencia extranjera enemiga se aproxima silenciosamente por mar a un punto muy concreto de la costa este de la isla de Gran Canaria. Es una playa rocosa y azotada con fuerza por los vientos alisios, lo que la mantuvo alejada del interés turístico durante los primeros años de desarrollo de esta industria en la isla y, por eso, el árido paisaje que circunda este tramo de costa no tiene cerca más que un pequeño caserío con escasos vecinos. Se trata del enclave conocido como Juan Grande, en el sur de la isla.

Sin embargo, es un punto estratégico en este ataque enemigo, ya que allí se encuentra una de las centrales térmicas más importantes de Canarias: la central de Endesa de Barranco de Tirajana, necesaria para abastecer de electricidad a toda la isla. La destrucción de infraestructuras eléctricas se ha convertido en los últimos ataques bélicos de escala mundial en objetivos prioritarios para mermar la capacidad de subsistencia de la población y de resistencia del ejército oponente.

Varios militares inspeccionan las instalaciones eléctricas de Juan Grande. / La Provincia

Por ello, controlar la central de Juan Grande -aunque se trate de un ataque ficticio para poner a prueba la preparación del ejército- es tan importante para los atacantes como para los defensores. En la operación, que se prolongó desde las 20. 00 horas hasta casi las 3 de la madrugada, participaron los tres ejércitos: Tierra, Mar y Aire. Los vecinos de Juan Grande y Castillo del Romeral fueron testigos de como varios militares descendían desde una fragata para acercarse en zodiac a la costa. También tuvieron su espectáculo aéreo con la incursión de dos helicópteros.

La primera central eléctrica elegida para maniobras

Por primera vez, los alumnos del Curso de Operaciones Especiales (COE) de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales (EMMOE) del Ejército español, con sede en Jaca (Huesca), eligieron una central térmica para culminar su formación militar practicando maniobras y estrategias de defensa y ataque. Este grupo de élite dividieron sus recursos humanos hasta formar dos equipos contrarios. Los asaltantes tenían como misión prioritaria reducir al equipo que previamente se había adueñado de las instalaciones eléctricas que surten de luz a la isla de Gran Canaria.

Se trata de un centro de referencia de operaciones especiales que posee un reconocido prestigio nacional e internacional por la calidad de los cursos que allí se realizan. En esta ocasión, el ejercicio planificado se realizó en las instalaciones de la Central durante la madrugada del 22 de junio.

El ataque comenzó cuando acababa el día, sobre las 20.00 horas, cuando un grupo de 12 militares irrumpió en la central y se hizo con el control de la misma utilizando la fuerza.

Como respuesta, el ejército defensor, en este caso interpretado por 36 alumnos del COE, ejecutó una operación de entrada y recuperación de la central térmica de Barranco de Tirajana, cuyo objetivo era retomar el control de la infraestructura garantizando la continuidad del suministro eléctrico.

El grupo de élite utilizó para sus maniobras dos helicópteros y una fragata. / La Provincia

En todo momento se cuidó que el personal de Endesa que operaba a esas horas desde el interior de la central térmica no tuviera contacto con las fuerzas militares. Además, se diseñó en la estrategia de asalto hasta el último detalle para que el ejército de Jaca no tuviera acceso a zonas consideradas peligrosas o críticas.

Y misión cumplida, sin bajas ni heridos. El ejercicio llegó a su fin con éxito sin afectar al suministro eléctrico, garantizando en todo momento la operatividad de la instalación, una de las más importantes de Endesa en Canarias.

Pero aunque se tratase solo de un ejercicio desarrollado en la quietud de la noche, en este polvoriento punto de la costa grancanaria aparecieron de pronto varias aeronaves y buques de la armada, un despliegue militar que pudo hacer pensar a más de uno que una invasión real estaba comenzando en la isla.

Así, participaron efectivos y medios materiales de los tres ejércitos de España: un helicóptero del Ejército de Tierra perteneciente al Mando de Canarias (MCANA), otro del Ejército del Aire y del Espacio ALA 46, y el Buque de Acción Marítima (BAM) “Meteoro” de MARCAN. A ellos hay que añadir a los cerca de 50 militares, entre alumnos y profesores del Curso de Operaciones Especiales, quienes acompañaron a los participantes para asegurar el cumplimiento de los protocolos y estándares de seguridad establecidos.

Junto a ellos, el dispositivo contó también con la presencia de cinco facultativos sanitarios de la Escuela Militar.