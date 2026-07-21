Toñi Acosta, actriz canaria (53 años): “Si los adultos están enganchados, cómo no lo van a estar los jóvenes”

Toñi Acosta ha lanzado una advertencia sobre la exposición de los menores en redes sociales y reclama nuevas leyes para proteger a los jóvenes en un entorno digital que avanza más rápido que la regulación. “Nos han saltado todas las alarmas”, aseguró la actriz canaria en una entrevista con motivo de su participación en 'Bacanal', el espectáculo que llega al Festival de Teatro de Mérida.

La intérprete considera que el debate sobre los móviles y las redes sociales no puede abordarse únicamente desde las familias. A su juicio, la sociedad necesita una respuesta conjunta que combine educación, responsabilidad y medidas legales para afrontar los efectos de una tecnología que forma parte del día a día de los menores.

“La sociedad va mucho más rápido que la legislación”, explicó Acosta, que rechaza una prohibición absoluta del uso de dispositivos porque entiende que sería difícil de aplicar en la realidad actual. “Sería ridículo” negarles el acceso a una herramienta con la que también se comunican y se relacionan, aunque defiende la necesidad de establecer límites.

"Tenemos que recuperar espacios sin conexión y aburrirnos como una forma de combatir la dependencia del móvil"

La actriz puso el foco en una realidad que afecta tanto a jóvenes como a adultos. “Si personas adultas están enganchadas, cómo no lo van a estar los más jóvenes”, señaló al referirse al consumo constante de contenidos en plataformas digitales.

Acosta reconoció que ella misma aplica medidas para reducir el tiempo frente a la pantalla, como utilizar limitadores de uso o desinstalar aplicaciones durante determinados periodos. Entre sus recomendaciones incluye recuperar espacios sin conexión y “aburrirse” como una forma de combatir la dependencia del móvil.

La intérprete considera que la preocupación por la influencia de las redes sociales ya está presente en la sociedad, pero insiste en que la solución no puede depender solo de decisiones individuales. “A lo mejor soy muy optimista”, apuntó, aunque cree que existe una mayor conciencia sobre el problema.

Vivir con la tecnología

Durante la entrevista, Toñi Acosta también hizo referencia a la presión estética que generan las redes sociales y a los niveles de exposición que soportan muchas personas. La actriz recordó que algunos países ya han aplicado medidas más estrictas y que existen centros donde los móviles permanecen fuera de los espacios educativos.

Acosta defendió que la tecnología forma parte del presente y que los menores deben aprender a convivir con ella, pero con herramientas que permitan un uso más seguro y equilibrado.

La actriz insistió en que el avance de los dispositivos y las redes obliga a crear nuevos mecanismos de protección para evitar que los jóvenes afronten solos los efectos de un entorno digital que cambia a gran velocidad.