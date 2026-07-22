La Aemet advierte de rachas muy fuertes y calima en Canarias este 22 de julio: Lanzarote y Fuerteventura, entre las zonas más expuestas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para el 22 de julio una jornada marcada por el viento, la calima ligera y temperaturas que podrán alcanzar localmente los 32 °C en Canarias.

Los cielos estarán poco nubosos o despejados en general. A primeras horas aparecerán intervalos nubosos en el oeste de Lanzarote y Fuerteventura, así como en el litoral norte del resto de las islas. Durante la tarde se abrirán amplios claros. También habrá calima ligera en niveles altos.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios, con un ligero ascenso de las máximas. Se alcanzarán localmente entre 30 y 32 °C en las vertientes oeste y sur de Gran Canaria, mientras que en la mitad sur de Fuerteventura podrán rondarse los 30 °C. En el resto del archipiélago, estos valores serán menos probables y se limitarán a zonas concretas.

El viento soplará moderado del norte, con intervalos fuertes en las zonas bajas del sureste y noroeste de las islas montañosas y en el interior de Lanzarote y Fuerteventura. No se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes, especialmente durante la noche.

LANZAROTE — Viento fuerte en el interior y calima ligera

Predominarán los cielos poco nubosos, aunque durante las primeras horas habrá algunos intervalos nubosos en el oeste. Por la tarde se abrirán amplios claros y se mantendrá la presencia de calima ligera en niveles altos. Las temperaturas registrarán pocos cambios. Viento moderado del norte, con intervalos fuertes en el interior y posibles rachas ocasionalmente muy fuertes durante la noche.

Arrecife: máxima de 23 °C

FUERTEVENTURA — Temperaturas altas en la mitad sur

Cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos en el oeste a primeras horas y tendencia a quedar más abiertos durante la tarde. Se espera calima ligera en altura. Las máximas podrán alcanzar localmente los 30 °C en la mitad sur de la isla. Viento moderado del norte, con intervalos fuertes en el interior y posibles rachas muy fuertes durante la noche.

Puerto del Rosario: máxima de 22 °C

GRAN CANARIA — Hasta 32 °C en el oeste y el sur

El litoral norte comenzará la jornada con intervalos nubosos, que darán paso a amplios claros durante la tarde. En el resto predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas máximas subirán ligeramente y podrán situarse entre 30 y 32 °C en las vertientes oeste y sur. Viento moderado del norte, con intervalos fuertes en las zonas bajas del sureste y noroeste.

Las Palmas de Gran Canaria: 23 / 26 °C

TENERIFE — Más nubes en el norte y viento en zonas expuestas

Habrá intervalos nubosos en el litoral norte durante las primeras horas, con apertura de amplios claros a lo largo de la tarde. En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos. Temperaturas con pocos cambios o máximas en ligero ascenso. Viento moderado del norte, con intervalos fuertes en las vertientes sureste y noroeste.

Santa Cruz de Tenerife: 23 / 30 °C

LA GOMERA — Jornada estable con intervalos de viento fuerte

El norte de la isla presentará intervalos nubosos a primeras horas, mientras que durante la tarde se impondrán los claros. En el resto predominarán los cielos poco nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del norte, con intervalos fuertes en las zonas más expuestas.

LA PALMA — Nubes matinales en el norte y claros por la tarde

El litoral norte tendrá intervalos nubosos durante la mañana, con tendencia a abrirse amplios claros durante la tarde. El resto de la isla permanecerá poco nuboso o despejado. Temperaturas estables o máximas en ligero ascenso. Viento moderado del norte, con intervalos fuertes en las vertientes sureste y noroeste.

Santa Cruz de La Palma: máxima de 22 °C

EL HIERRO — Tiempo poco nuboso y viento en áreas expuestas

Habrá intervalos nubosos en el litoral norte a primeras horas, con cielos más abiertos durante la tarde. En el resto se mantendrá un ambiente poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del norte, con intervalos fuertes en las zonas bajas más expuestas.

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