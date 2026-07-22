Una canaria se corona Mrs. Global Universe 2026 tras su triunfo en Singapur

La modelo lanzaroteña Amaira Cedrés Rodríguez ha regresado a Lanzarote después de proclamarse Mrs. Global Universe 2026 en la República de Singapur, donde representó a España en el certamen internacional.

Tras obtener el máximo reconocimiento del concurso, la vecina de Femés, en el municipio de Yaiza, ha querido compartir este logro con su tierra natal, destacando el papel que han tenido sus raíces en su trayectoria personal y profesional.

El Ayuntamiento de Yaiza recibió esta semana a la modelo en la sede consistorial para felicitarla por el resultado obtenido en el certamen y reconocer la proyección que supone este éxito para el municipio y la isla de Lanzarote.

Amaira Cedrés, muy vinculada a sus orígenes canarios

Durante el encuentro institucional, el alcalde de Yaiza, Óscar Noda, trasladó su felicitación a la modelo por el trabajo realizado y puso en valor su vinculación con el municipio.

El regidor destacó que Amaira Cedrés mantiene un fuerte vínculo con sus orígenes y definió su trayectoria como el resultado de un esfuerzo constante tanto dentro como fuera de las pasarelas. Además, subrayó que compagina su carrera en el mundo de la moda con su vida familiar, su actividad laboral y los compromisos derivados de su participación en diferentes certámenes.

Amaira Cedrés junto al alcalde de Yaiza, Óscar Noda / La Provincia

La recepción sirvió también para dar visibilidad al éxito alcanzado por la representante española en un concurso de carácter internacional celebrado en Asia.

Un título dedicado a sus raíces y a las mujeres

Amaira Cedrés quiso aprovechar su regreso para expresar el orgullo que siente por representar a Canarias, a Lanzarote y, especialmente, al pueblo de Femés, donde asegura que se encuentran sus raíces.

La ganadora de Mrs. Global Universe 2026 afirmó que este reconocimiento no lo entiende únicamente como un logro personal. Según explicó, dedica el título a todas aquellas mujeres que, independientemente de su edad, trabajan cada día para cumplir sus objetivos y mejorar el bienestar de sus familias.

Con este mensaje, la modelo puso el acento en el esfuerzo, la constancia y la perseverancia como valores que considera fundamentales para alcanzar cualquier meta.

Un año marcado por nuevos compromisos profesionales

Tras conseguir la corona internacional, Amaira Cedrés afronta ahora un año con una intensa agenda de compromisos vinculados a su nuevo título.

Pese a esta nueva etapa, la modelo continúa participando en actividades celebradas en su municipio. De hecho, el pasado 17 de julio presentó la gala de cantantes de las fiestas de Playa Blanca, junto al modelo y bailarín Juan Quintana, manteniendo así su presencia en la programación cultural y festiva de Yaiza.

La victoria en Singapur supone un nuevo hito para la trayectoria de la lanzaroteña, que ha querido compartir este reconocimiento con la población de Yaiza y con el conjunto de Canarias, poniendo en valor el vínculo que mantiene con el municipio donde creció.