Canarias espera temperaturas por encima de los 34 grados y más viento este jueves

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este jueves predominio de cielos poco nubosos salvo en el norte de las islas montañosas, calima en altura, temperaturas con pocos cambios y se podrían superar los 34 grados en cumbres y medianías de Gran Canaria.

El viento será del moderado del nordeste, fuerte en el interior de Lanzarote, sur de Jandía, y zonas bajas del sureste y noroeste de las islas montañosas, donde son probables las rachas muy fuertes, y habrá brisas en costas del sur de las islas de mayor relieve.

En cuanto al estado de la mar, anuncia viento del norte o nordeste de fuerza, 4 o 5, 5 o 6, ocasionalmente 7, marejadilla o marejada, y en costas del sur y suroeste variable de fuerza 1 a 3 con marejadilla o marejada. Se espera mar de fondo del nordeste con olas de 1 a 2 metros.

La previsión por islas es la siguiente:

LANZAROTE

Intervalos nubosos en el norte que tienden a poco nuboso durante el día. En resto de zonas, poco nuboso. Calima en altura. Temperaturas con pocos cambios, no se descarta que se alcancen localmente 30 °C en la mitad sur. Viento moderado del nordeste, fuerte en zonas de interior de la mitad sur, donde son probables las rachas muy fuertes, principalmente durante las horas nocturnas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 22 29

FUERTEVENTURA

Cielos poco nubosos, salvo en el litoral oeste, donde se esperan intervalos nubosos durante las horas nocturnas. Calima en altura. Temperaturas sin cambios. En zonas de interior y de litoral del sureste, se alcanzarán 30 °C. Viento moderado del nordeste, fuerte en litoral oeste y sur de Jandía, donde son probables las rachas muy fuertes.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 21 27

GRAN CANARIA

Cielos poco nubosos, salvo en el litoral norte, donde se esperan intervalos nubosos. Calima en altura. Temperaturas con pocos cambios en la mitad norte, y en ligero ascenso en la vertiente sur y oeste y cumbres. Es probable que se superen los 34 °C en cumbres y medianías del sur y oeste, y en zonas más bajas de sureste. En zonas bajas del suroeste es probable que se alcancen los 30 °C. Viento moderado del nordeste, fuerte en zonas bajas del sureste y extremo oeste, donde son probables las rachas muy fuertes. Brisas en costas del sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 23 26

TENERIFE

Cielos poco nubosos, salvo en el litoral norte, donde se esperan intervalos nubosos y en cumbres centrales que tiende a nuboso durante las horas centrales. Calima en altura. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso en zonas de interior, más acusado en la vertiente sur. Se espera que se alcancen los 30 - 32 °C en medianías de la vertiente sur y zonas bajas del sur de la isla y del área metropolitana. Viento moderado del nordeste, fuerte en la vertiente sur del área metropolitana y extremos sureste y noroeste, donde no se descartan rachas muy fuertes. Brisas en costas del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 23 30

LA GOMERA

Cielos poco nubosos, salvo en el litoral norte, donde se esperan intervalos nubosos. Calima en altura. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso en medianías del sur, donde se espera que se alcancen los 30 - 32 °C. Viento moderado del nordeste, fuerte en vertiente este y noroeste, donde son probables las rachas muy fuertes. Brisas en costas del sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de la Gomera 23 28

LA PALMA

Cielos poco nubosos, salvo en el litoral norte y este, donde se esperan intervalos nubosos con apertura de claros durante las horas centrales. Calima ligera en altura. Temperaturas con pocos cambios. No se descarta que se alcancen localmente los 30 °C en la vertiente oeste. Viento moderado del nordeste, fuerte en litorales sureste y noroeste, donde no se descartan las rachas muy fuertes. Brisas en costas del oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de la Palma 21 27

EL HIERRO

Cielos poco nubosos, salvo en el litoral norte, donde se esperan intervalos nubosos. Calima ligera en altura. Temperaturas mínimas con pocos cambios, las máximas con algún ligero ascenso. No se descarta que se alcancen localmente los 30 °C en las vertientes sur. Viento moderado del nordeste, fuerte en litorales este y oeste, donde no se descartan las rachas muy fuertes. Brisas en costas del sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 17 22