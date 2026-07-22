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Canarias roza el 16% de abandono escolar temprano en 2025, la segunda peor tasa del país

El Archipiélago registra el 15,9% de abandono temprano, un repunte que lo aleja de la media estatal y del mínimo histórico del 12%

Una alumna canaria del IES Teobaldo Power, en Tenerife.

Una alumna canaria del IES Teobaldo Power, en Tenerife. / Andrés Gutiérrez / ELD

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EFE

Las Palmas de Gran Canaria

Canarias registró en 2025 la segunda mayor tasa de abandono temprano de la educación y la formación, con una cifra del 15,9 % de las personas de entre 18 y 24 años. Este indicador repuntó respecto al de 2024, cuando era del 13,1 %, y se aleja cada vez más del mínimo histórico del 12% de 2021 y de la media estatal del pasado año, del 12,8 %.

Son datos del informe Sistema Estatal de Indicadores de la Educación 2026, que ha publicado este miércoles el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y que también reflejan que menos de la mitad de los niños de dos años de Canarias, un 46%, estaban escolarizados en el curso académico 2023-24.

Este resultado sitúa al Archipiélago como la segunda comunidad con peores registros en la materia, solo por delante de Asturias (44%). Además, lo aleja de la media estatal, del 73,3%, pese al crecimiento que se ha producido en los últimos diez años, cuando se ha pasado del 12,4% al 46%.

Menos de la mitad de los jóvenes con educación superior

También se encuentra a la cola Canarias en el porcentaje de población entre 25 y 34 años que disponen de un título de educación superior: un 43,7%, según los datos de 2025. Las islas solo están por detrás de Baleares -43,2%- y de Melilla -42,2%-.

El porcentaje en mujeres es ligeramente superior al de hombres -un 45,9% por el 41,6% de ellos-, y ha sufrido un ligero descenso respecto al año anterior, de algo más de punto y medio.

La tasa de idoneidad se acerca a la media nacional

Sí que se encuentra más cerca de la media estatal el alumnado del Archipiélago en cuanto a la tasa de idoneidad en la edad de 15 años, que no es otra cosa que el porcentaje de alumnado que se encuentra matriculado en el curso teórico correspondiente a su edad.

Noticias relacionadas

En esta materia, Canarias se encuentra en un 73,3% del total de alumnado, con mayor incidencia en las chicas -un 77,4%- que en los chicos -un 69,5%-, mientras que la media de todo el país está en el 75,7%.

Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife

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