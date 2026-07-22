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Canarias será la Capital de la Economía Social en 2027: Yolanda Díaz confirma dos sedes en Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife

La capitalidad servirá de escaparate para abordar retos como la insularidad, la vivienda y la crisis climática con soluciones sostenibles

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en un acto la semana pasada.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en un acto la semana pasada. / Eduardo Parra - Europa Press / Europa Press

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La Provincia

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Santa Cruz de Tenerife

Canarias será la Capital de la Economía Social en 2027. Así lo ha anunciado este miércoles la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante la reunión del Consejo de Fomento para la Economía Social celebrada en Madrid. El archipiélago recogerá el testigo de Mataró y, por primera vez desde la creación de esta iniciativa, la capitalidad contará con dos sedes: Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

Las Palmas y Santa Cruz compartirán la capitalidad

La ministra destacó que la elección de Canarias supone que la capitalidad llegue por primera vez al sur geográfico de España y subrayó el acuerdo alcanzado entre ambas provincias para organizar conjuntamente las actividades previstas durante 2027.

Según explicó, esta fórmula representa un ejemplo de colaboración institucional y permitirá reforzar la visibilidad de la economía social en todo el archipiélago.

Canarias consolida su apuesta por la economía social

Desde el Ministerio recuerdan que la designación responde a la trayectoria que mantiene Canarias en este ámbito, donde las cooperativas, las sociedades agrarias y las cofradías de pescadores han desempeñado históricamente un papel destacado en la actividad económica de las islas.

En los últimos años, el archipiélago también ha impulsado distintas herramientas para fortalecer este modelo, entre ellas la Ley de Economía Social de Canarias, la Ley de Sociedades Cooperativas, el Libro Blanco de la Economía Social, el Catálogo Canario de Entidades de Economía Social o la futura Estrategia Canaria de Economía Social 2026-2029.

Un escaparate para afrontar los retos del archipiélago

Yolanda Díaz señaló que esta capitalidad permitirá situar en el centro del debate algunos de los principales desafíos que afronta Canarias, como la insularidad, el acceso a la vivienda, la crisis climática o la gestión migratoria, mostrando el papel que puede desempeñar la economía social para ofrecer soluciones sostenibles y vinculadas al territorio.

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La iniciativa cuenta además con el respaldo de las entidades representativas del sector tanto en Canarias como a nivel nacional, integradas en la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES).

Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife

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