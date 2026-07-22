Mauritania rescata a más de 200 migrantes en dos barcas y cifra en más de 120 los desaparecidos

Las autoridades de Mauritania han afirmado que más de 200 personas han sido rescatadas y cerca de 120 han sido desaparecidas tras dos incidentes con embarcaciones que trasladaban a migrantes frente a sus costas, sucesos que se han saldado con al menos un muerto, si bien se teme que la cifra de víctimas pueda aumentar en las próximas horas.

El Ministerio de Pesca mauritano ha indicado a través de redes sociales que la primera operación de búsqueda y rescate, que se extendió durante dos días en el fin de semana, fue lanzada tras recibir una llamada de alerta de una embarcación con "unas 160 personas a bordo" que inició su ruta en la capital de Gambia, Banjul, y que se dirigía a las Islas Canarias.

"Sufrió un problema y se quedó sin combustible, quedando a la deriva en aguas internacionales antes de entrar en aguas territoriales mauritanas", ha explicado, antes de apuntar que los equipos de búsqueda han rescatado a un total de 37 personas --22 senegaleses, siete gambianos y ocho guineanos--, además de recuperar un cadáver en la zona.

Así, ha especificado que la embarcación "pasó unos 25 días en el mar" y ha agregado que los supervivientes han relatado que estuvieron "unos diez días a la deriva", lo que provocó que "se agotaran el agua y la comida, viéndose forzados a beber agua de mar". "Soportaron condiciones extremadamente duros", ha lamentado.

La búsqueda de desaparecidos

"Continúa la búsqueda de los pasajeros desaparecidos", ha recalcado la cartera, que ha subrayado que los supervivientes han sido ya trasladados a tierra, concretamente al puerto de Nuadibú, desde donde siete fueron trasladados "de urgencia" a un hospital para "recibir la atención médica necesaria".

Por otra parte, ha subrayado que, en una segunda operación llevada a cabo el sábado, fueron rescatadas 179 personas --168 senegaleses, cinco ghaneses, cuatro gambianos y dos malienses--, algunos de los cuales tuvieron que ser trasladados igualmente en un hospital para recibir atención, sin detalles sobre la gravedad de su estado.

Las autoridades de Mauritania, uno de los principales puntos de salida de la ruta del Atlántico, han confirmado durante las últimas semanas la interceptación de varias embarcaciones con cientos de personas a bordo, en medio del aumento de las travesías durante los últimos años, con las Islas Canarias como principal destino.

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La Organización Mundial para las Migraciones (OIM) recoge en su página web que alrededor de 6.600 personas han muerto o han sido dadas por desaparecidas desde 2014 en esta ruta, solo por detrás de los datos registrados en el desierto del Sáhara, donde se han documentado más de 7.100 muertos y desaparecidos.