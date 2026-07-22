El Ministerio se planta y no negociará desde cero el Estatuto Marco para desconvocar la huelga de médicos

La ministra de Sanidad, Mónica García, no retomará la negociación del Estatuto Marco desde el inicio. Así lo anunció en su comparecencia posterior a la celebración del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns), y tras haber recibido una carta que le han dirigido las comunidades, entre ellas Canarias, en la que le piden "empezar de cero". "No hay ninguna excusa para retrasar y volver a poner el marcador en cero, para volver a debatir las mejoras de las condiciones laborales. Por eso, nosotros no vamos a romper el acuerdo ni vamos a dejar en un cajón todo lo que llevamos trabajando desde hace tres años", manifestó García.

Durante la reunión, la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón -que asistió de forma telemática-, expuso la posición común de todas las comunidades autónomas respecto a la necesidad de reiniciar el diálogo con las fuerzas sindicales para desconvocar la huelga de médicos que desde hace meses mantienen activa en contra de la reforma del Estatuto Marco.

En este sentido, y en nombre de los responsables sanitarios de todas las regiones del país, la titular de la sanidad canaria leyó el acuerdo conjunto de todas las regiones en el que se insta a la ministra a "reiniciar la negociación desde el principio, con una metodología que favorezca la participación efectiva de todas las partes y permita construir un texto consensuado, equilibrado y sostenible para el conjunto del SNS".

En el documento también se recoge que la prolongación del conflicto laboral y las convocatorias de huelga por parte del personal facultativo en contra de la propuesta de reforma del Estatuto Marco están teniendo un impacto directo sobre la actividad asistencial y compromete la capacidad de los servicios de salud para ofrecer una atención adecuada a la ciudadanía.

En este contexto, los responsables de las Consejerías de Sanidad de las 17 comunidades autónomas muestran su preocupación por esta situación, pues repercute negativamente en la calidad de la atención y la seguridad de los pacientes.

"Consenso institucional"

"Creemos que un Estatuto Marco, por su trascendencia para el presente y el futuro de nuestro sistema sanitario, solo puede salir adelante desde el máximo consenso institucional y profesional. Un texto de esta relevancia requiere la implicación y el acuerdo de quienes tienen la responsabilidad de gestionarlo y de quienes desarrollan diariamente su labor en los servicios de salud", especifica el texto.

Por todo ello, instan al Ministerio a abrir de nuevo el proceso de negociación "presidido por el diálogo, la lealtad institucional y la voluntad de alcanzar un acuerdo que fortalezca nuestro Sistema Nacional de Salud y garantice la mejor atención posible a los ciudadanos".

La ministra ha rechazado algunos de los argumentos aludidos para empezar de cero como el no eliminar las guardias de 24 horas. "Lo que es destructivo es mantenerlas y mantener el texto del año 2003. Eso sí que es destructivo para el Sistema Nacional de Salud", replicó.

Además, recriminó a las comunidades que hayan pedido a Sanidad retirar los artículos que se refieren a la jornada laboral y las guardias. "Nos piden que eliminemos las reivindicaciones y que no escuchemos a los profesionales, y con la otra nos culpan de no atender esas reivindicaciones. Son como el perro del hortelano, que ni quieren mejorar las condiciones ni nos dejan a nosotros tampoco mejorar las condiciones", apostilló García.

Tercer posicionamiento conjunto de todas las comunidades

Se trata del tercer posicionamiento común de todas las comunidades autónomas en el período de un mes y medio para reclamar al Ministerio consenso y soluciones al conflicto. El Estatuto Marco del personal de los servicios de salud es una norma básica de carácter estatal cuya aprobación, modificación y desarrollo corresponde en exclusiva al Ministerio de Sanidad, en virtud de las competencias que le atribuye el ordenamiento jurídico. Precisamente la actualización de esta norma es la que ha motivado las convocatorias de huelga de los médicos y facultativos.

Ya desde el 20 de marzo, Esther Monzón, junto a los consejeros de Sanidad de Castilla-La Mancha y el País Vasco, remitió una carta a la ministra de Sanidad en la que planteaban la necesidad de designar una figura de mediación independiente para facilitar el diálogo entre el Ministerio de Sanidad y el colectivo médico, con el objetivo de contribuir a desbloquear el conflicto derivado de los desacuerdos en torno al Estatuto Marco.