Monzón y los consejeros de las otras 16 CCAA instan al Ministerio a retomar desde el inicio la reforma del Estatuto Marco

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, participó este miércoles, día 22 de julio, de manera telemática en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) en el que ejerció de portavoz de todas las Comunidades Autónomas para trasladar al Ministerio de Sanidad la posición común respecto a la negociación del Anteproyecto de Estatuto Marco que ha originado más de una treintena de jornadas de huelgas de los médicos y facultativos de toda España.

Monzón expuso la posición común de todas las Comunidades Autónomas respecto a la necesidad de reiniciar el diálogo con las fuerzas sindicales que permita desconvocar la huelga de médicos que desde hace meses mantienen activa en contra de la reforma del Estatuto Marco.

En este sentido, y en nombre de los responsables sanitarios de todas las regiones del país, Esther Monzón leyó el acuerdo conjunto de todas las CCAA en el que se insta a la ministra a "reiniciar la negociación desde el principio, con una metodología que favorezca la participación efectiva de todas las partes y permita construir un texto consensuado, equilibrado y sostenible para el conjunto del SNS".

En el documento también se recoge que la prolongación del conflicto laboral y las convocatorias de huelga por parte del personal facultativo en contra de la propuesta de reforma del Estatuto Marco están teniendo un impacto directo sobre la actividad asistencial y compromete la capacidad de los servicios de salud para ofrecer una atención adecuada a la ciudadanía.

En este contexto, los responsables de las Consejerías de Sanidad de las diecisiete comunidades autónomas muestran su preocupación por esta situación, pues repercute negativamente en la calidad de la atención y la seguridad de los pacientes.

"Creemos que un Estatuto Marco, por su trascendencia para el presente y el futuro de nuestro sistema sanitario, solo puede salir adelante desde el máximo consenso institucional y profesional. Un texto de esta relevancia requiere la implicación y el acuerdo de quienes tienen la responsabilidad de gestionarlo y de quienes desarrollan diariamente su labor en los servicios de salud", especifica el texto.

Por todo ello, instan al Ministerio a abrir de nuevo el proceso de negociación "presidido por el diálogo, la lealtad institucional y la voluntad de alcanzar un acuerdo que fortalezca nuestro Sistema Nacional de Salud y garantice la mejor atención posible a los ciudadanos".

Tercer posicionamiento conjunto de todas las CCAA

Se trata del tercer posicionamiento común de todas las comunidades autónomas en el período de un mes y medio para reclamar al Ministerio consenso y soluciones al conflicto. El Estatuto Marco del personal de los servicios de salud es una norma básica de carácter estatal cuya aprobación, modificación y desarrollo corresponde en exclusiva al Ministerio de Sanidad, en virtud de las competencias que le atribuye el ordenamiento jurídico. Precisamente la actualización de esta norma es la que ha motivado las convocatorias de huelga de los médicos y facultativos.

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Ya desde el 20 de marzo, Esther Monzón, junto a los consejeros de Sanidad de Euskadi y Castilla-La Mancha, remitió una carta a la ministra de Sanidad en la que planteaban la necesidad de designar una figura de mediación independiente para facilitar el diálogo entre el Ministerio de Sanidad y el colectivo médico, con el objetivo de contribuir a desbloquear el conflicto derivado de los desacuerdos en torno al Estatuto Marco.