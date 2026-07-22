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El Parlamento aprueba la nueva ley de RTVC con el rechazo de PSOE, NC-bc y Vox

Fierro ve un "retroceso" en el control de la Cámara, Carmen Hernández habla de "TeleClavijo" y Vox cree que se inaugura un nuevo "NODO"

La diputada socialista Nira Fierro, ayer en una de sus intervenciones desde el escaño.

La diputada socialista Nira Fierro, ayer en una de sus intervenciones desde el escaño. / Miguel Barreto / Efe

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Las Palmas de Gran Canaria

El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles, con los votos a favor de los grupos del cuatripartito --CC, PP, ASG y AHI-- y el rechazo de la oposición --PSOE, NC-bc y Vox-- la nueva ley audiovisual del Archipiélago.

El nuevo texto, que sustituye al aprobado en 2014, impide la externalización de los servicios informativos e introduce que tanto la Junta de Control como el administrador general puedan ser elegidos en la Cámara por mayoría absoluta en segunda vuelta.

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