El Parlamento aprueba la nueva ley de RTVC con el rechazo de PSOE, NC-bc y Vox
Fierro ve un "retroceso" en el control de la Cámara, Carmen Hernández habla de "TeleClavijo" y Vox cree que se inaugura un nuevo "NODO"
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El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles, con los votos a favor de los grupos del cuatripartito --CC, PP, ASG y AHI-- y el rechazo de la oposición --PSOE, NC-bc y Vox-- la nueva ley audiovisual del Archipiélago.
El nuevo texto, que sustituye al aprobado en 2014, impide la externalización de los servicios informativos e introduce que tanto la Junta de Control como el administrador general puedan ser elegidos en la Cámara por mayoría absoluta en segunda vuelta.
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