PLENO DEL PARLAMENTO DE CANARIAS
El Parlamento prorroga las medidas para paliar los efectos de la guerra de Oriente Medio
La prórroga mantiene hasta el 30 de septiembre de 2026 el tipo cero del IGIC sobre los combustibles
El pleno del Parlamento de Canarias convalidó este miércoles el decreto ley que prorroga las medidas tributarias adoptadas por el Gobierno autonómico como respuesta a la crisis en Oriente Medio, con el respaldo de todos los grupos parlamentarios. No obstante, la Cámara rechazó su tramitación como proyecto de ley, al votar en contra los grupos que apoyan al Ejecutivo junto a Vox. PSOE y Nueva Canarias defendieron esa vía al considerar insuficientes las medidas incluidas y plantear la incorporación de nuevas ayudas dirigidas a las familias.
El decreto ley fue aprobado por el Gobierno de Canarias el pasado 29 de junio de 2026 y amplía la vigencia de parte de las medidas tributarias y de apoyo económico aprobadas en abril a raíz de la crisis en Oriente Medio y la guerra en Irán, al mantenerse las consecuencias derivadas del conflicto. Aquel paquete inicial estaba dotado con 29,8 millones de euros e incluía ayudas directas para sectores como la industria y el sector primario, además de rebajas fiscales.
La prórroga mantiene hasta el 30 de septiembre de 2026 el tipo cero del IGIC sobre los combustibles y el incremento extraordinario de la devolución parcial del impuesto sobre combustibles para agricultores y transportistas, fijado en el 99%.
Durante el debate parlamentario, la consejera de Hacienda, Matilde Asián, señaló que la continuidad de los elevados costes energéticos y logísticos sigue repercutiendo tanto en la competitividad de las empresas como en el poder adquisitivo de las familias.
Además, el Consejo de Ministros aprobó un nuevo real decreto para extender hasta septiembre parte de las ayudas en el conjunto del país y acordó una compensación adicional para Canarias de 7,8 millones de euros, que se suman a los 15,3 millones ya comprometidos con anterioridad, hasta alcanzar un total de 23,1 millones.
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