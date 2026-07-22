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Así será la futura norma de diversidad educativa que prepara el Gobierno de Canarias para sus centros escolares

La norma, en tramitación parlamentaria, pretende situar la diversidad como un elemento intrínseco del sistema educativo canari

Poli Suárez, este martes en sesión parlamentaria.

Poli Suárez, este martes en sesión parlamentaria. / LP/DLP

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Briseida Viera

Briseida Viera

El anteproyecto de la futura Ley por la que se regula la atención a la diversidad y el bienestar del alumnado en Canarias plantea un cambio en el modelo de inclusión educativa de las islas. El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, explicó en el Parlamento que la norma busca situar la diversidad como un elemento propio del sistema educativo y avanzar hacia una atención más personalizada.

La iniciativa, que ya se encuentra en tramitación parlamentaria, amplía el enfoque de la atención educativa y supera el marco centrado únicamente en el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Esto incorpora una visión más amplia de la diversidad, que incluye diferencias culturales, lingüísticas, sociales, familiares, religiosas o de género, además de las distintas capacidades, intereses y situaciones de vulnerabilidad.

La nueva ley reconocerá la diversidad como una fortaleza de la escuela canaria

Poli Suárez

Suárez señaló que la futura ley pretende modificar la forma de entender la inclusión en las aulas. “La nueva ley reconocerá la diversidad como una fortaleza de la escuela canaria. No pretende regular únicamente procedimientos, sino impulsar un cambio de cultura en nuestros centros educativos para construir una escuela más inclusiva”, afirmó el consejero.

El responsable autonómico destacó que la elaboración del texto contó con la participación de familias, entidades vinculadas a la discapacidad, organizaciones sindicales, equipos de orientación y profesionales educativos. “Es una ley construida desde la escucha y el consenso, porque entendemos que solo así podremos dar respuesta a las necesidades reales de nuestro alumnado y de sus familias”, indicó.

Las Aulas Enclave pasan a ser una medida temporal y revisable

Uno de los principales cambios que recoge el anteproyecto afecta al modelo de Aulas Enclave, que dejarán de considerarse una modalidad de escolarización paralela para convertirse en una medida de atención a la diversidad temporal, revisable y reversible.

Con esta modificación, el alumnado mantendrá su escolarización en un grupo ordinario de referencia y participará en la vida del centro junto al resto de compañeros. Las Aulas Enclave ofrecerán los apoyos especializados que necesite cada estudiante según sus circunstancias individuales.

Más derechos para las familias y refuerzo de los apoyos

La norma también contempla el derecho de las familias a elegir centro educativo para sus hijos, eliminando la limitación actual que obliga a escolarizar al alumnado de Aulas Enclave, Centros de Educación Especial o centros preferentes para alumnado con discapacidad auditiva o motora en el recurso más cercano al domicilio.

La futura ley reforzará además la atención a los más de 5.000 escolares con necesidades educativas especiales escolarizados actualmente en Canarias. El objetivo es establecer un marco de derechos, garantías y compromisos tanto para el alumnado como para la Administración educativa.

Formación docente, accesibilidad y bienestar digital

El texto incorpora nuevas medidas como la formación obligatoria del profesorado en bienestar y atención a la diversidad, un modelo actualizado de informe psicopedagógico con enfoque contextual y ecológico y la creación de un futuro Plan de Bienestar Digital.

La norma también recoge la adaptación progresiva de los centros educativos para convertirlos en espacios más accesibles, seguros e inclusivos. Además, refuerza la coordinación entre administraciones, la participación de las familias y la colaboración con entidades del tercer sector.

Más profesionales para atender la diversidad educativa

La nueva ley se suma a las actuaciones desarrolladas por la Consejería de Educación durante la actual legislatura para reforzar los recursos destinados al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

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En este periodo, la plantilla de profesionales vinculados a este ámbito alcanza los 3.484 efectivos. También se han incorporado veinte nuevos centros a la red TEA y se ha ampliado el número de auxiliares educativos hasta superar los 1.900 profesionales, frente a los menos de mil existentes al inicio de la legislatura.

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