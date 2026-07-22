Televisión Canaria presenta 'Venezuela: un mes bajo los escombros'
El reportaje de Televisión Canaria repasará las consecuencias del doble terremoto que sacudió el norte del país el pasado 24 de junio
Televisión Canaria emitirá este jueves, a las 21:30 horas, el especial informativo 'Venezuela: un mes bajo los escombros', un reportaje que repasa las consecuencias del doble terremoto que sacudió el norte del país el pasado 24 de junio y que dejó más de 5.000 fallecidos, miles de heridos y cerca de 18.000 viviendas destruidas o gravemente dañadas.
El trabajo, elaborado por los Servicios Informativos de la cadena pública, coincide con el primer mes de una de las mayores catástrofes naturales registradas en los últimos años en Venezuela y pone el foco en la situación que atraviesan las zonas más afectadas tras semanas de reconstrucción.
Testimonios desde las zonas más afectadas
El reportaje reúne los testimonios recogidos durante las últimas semanas por el equipo desplazado de Televisión Canaria, que ha seguido sobre el terreno la evolución de la emergencia humanitaria y las dificultades que afrontan miles de familias para recuperar la normalidad.
Entre las historias que recoge el especial figura la de Amparo, que perdió a su marido bajo los escombros en el estado de La Guaira; Nelsri, que sobrevivió junto a su hijo tras el derrumbe de su edificio, aunque perdió a su esposa; o la de Aurelio, cuya familia consiguió salvar la vida durante los seísmos.
La comunidad canaria, también protagonista
El documental también dedica un espacio a la situación de los canarios residentes en Venezuela. Entre ellos se encuentra Manuel, natural de La Palma, que perdió tanto su vivienda como su negocio familiar a consecuencia del terremoto y explica las dificultades para reconstruir su vida tras la catástrofe.
Con este especial, Televisión Canaria vuelve a apostar por la cobertura de acontecimientos internacionales con especial repercusión para la comunidad canaria en el exterior, ofreciendo una mirada cercana a las consecuencias humanas, sociales y económicas del desastre.
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