Más de 500 terremotos bajo el Parque Nacional del Teide: el IGN confirma una intensificación de la actividad sísmica de Tenerife

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha informado de un repunte de la actividad sismovolcánica en la isla de Tenerife registrado entre el 22 y el 23 de julio. El episodio ha destacado por una señal continua de baja frecuencia iniciada en la tarde-noche del martes y la aparición, desde las 22:00 UTC, de un enjambre de eventos sísmicos repetitivos de baja magnitud, el décimo de estas características desde el pasado mes de febrero, que se mantiene activo.

Durante este periodo, los sistemas automáticos han captado más de 550 eventos, habiéndose localizado manualmente hasta el momento 95 terremotos. Los epicentros se sitúan predominantemente al oeste del Parque Nacional de Las Cañadas del Teide, abarcando los términos municipales de Guía de Isora, Vilaflor de Chasna y Santiago del Teide, a profundidades de entre 10 y 15 kilómetros bajo el nivel del mar.

Tipología de las señales y origen en profundidad

El análisis de los datos ha revelado una combinación de eventos volcano-tectónicos, híbridos y de baja frecuencia (LP). Estos últimos, junto con los híbridos, son compatibles con la circulación de fluidos en profundidad, un comportamiento habitual en sistemas volcánicos activos que, según recalcan los expertos, no implica por sí solo una aceleración de un proceso eruptivo.

Medición del IGN durante los últimos movimientos sísmicos está madrugada / IGN

Además, los eventos repetitivos analizados pertenecen a una única familia sísmica y han presentado fases P y S claramente definidas, caracterizándose en todo momento por su baja amplitud.

Sin peligro de erupción ni impacto en la población

Desde el IGN han trasladado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, confirmando que ninguno de los temblores ha sido sentido por la población y que la situación no incrementa el riesgo de erupción volcánica a corto o medio plazo en la isla.

Comportamiento: similiar a los repuntes registrados en febrero, marzo y junio.

Red de vigilancia: más de 100 estaciones, equipos y puntos de muestreo miden sismicidad, deformación y geoquímica en tiempo real.

Coordinación: el IGN mantiene comunicación continua con los organismos competentes de Protección Civil.

Estado de los datos: las magnitudes y el recuento final de eventos tienen carácter provisional a la espera del análisis pormenorizado del catálogo oficial.

Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife