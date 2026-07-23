Cajasiete impulsará la formación de los jóvenes profesionales de España de la mano del Consejo General de Economistas

Cajasiete y el Consejo General de Economistas de España han formalizado un acuerdo de colaboración destinado a impulsar la formación y el desarrollo profesional de los jóvenes economistas de todo el país. El acuerdo ha sido suscrito por el presidente del Consejo General de Economistas de España, Miguel Ángel Vázquez Taín, y por el director de Relaciones Institucionales de Cajasiete, José Manuel Garrido García.

Esta alianza tiene como objetivo establecer un marco de colaboración para el desarrollo de acciones formativas orientadas a facilitar la incorporación de los jóvenes economistas al mercado laboral, contribuir a su actualización permanente y favorecer el fortalecimiento de sus competencias profesionales en un entorno económico en constante transformación.

A través de este convenio, ambas entidades promoverán iniciativas de carácter divulgativo y formativo que fomenten la excelencia profesional, el intercambio de conocimiento y la adquisición de herramientas que permitan afrontar con garantías los nuevos retos del ejercicio de la profesión.

La firma de este acuerdo refuerza el compromiso de Cajasiete con la formación, el talento y el desarrollo del capital humano, apoyando iniciativas que contribuyen a mejorar la cualificación de los futuros profesionales y, con ello, al progreso económico y social.

El director de Relaciones Institucionales de Cajasiete, José Manuel Garrido, destacó:

La formación es uno de los pilares fundamentales para construir una economía más sólida y competitiva. Este acuerdo nos permite colaborar con el Consejo General de Economistas para contribuir al desarrollo de las nuevas generaciones de profesionales que desempeñarán un papel clave en el futuro económico de nuestro país.

Por su parte, el presidente del Consejo General de Economistas de España, Miguel Ángel Vázquez Taín, ha destacado que "para nuestra institución, apoyar a los jóvenes que se incorporan a la profesión es una prioridad absoluta. Alianzas como esta con Cajasiete nos permiten sumar sinergias para ofrecerles una formación práctica y especializada de máxima calidad, facilitando su transición al mercado laboral y asegurando que cuenten con las herramientas necesarias para liderar el futuro económico y social de nuestro país"

Con este nuevo acuerdo, Cajasiete continúa fortaleciendo su colaboración con instituciones y organizaciones profesionales, reafirmando su compromiso con la generación de conocimiento, el apoyo al talento y la promoción de iniciativas que contribuyan al desarrollo sostenible de la sociedad.

Sobre Cajasiete

Cajasiete es una Cooperativa de Crédito, además de la única entidad financiera canaria, que cuenta con más de 62.000 socios y 253.000 clientes de todo el archipiélago. Con una red comercial que cuenta con 90 oficinas repartidas por las islas, Cajasiete se posiciona como una de las entidades financieras con mayor solvencia del sistema financiero nacional, y la mayor de canarias, con un ratio del 21,18%.

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La cooperativa cuenta con un equipo de más de 460 personas que trabajan por una misión común: “Transformar la confianza de las personas en progreso sostenible para Canarias” A su vez, Cajasiete forma parte del Grupo Caja Rural, un consolidado referente nacional que supera los 1,5 millones de socios, 6,5 millones de clientes, más de 2.300 oficinas y 9.000 profesionales.