Una nueva generación demuestra que se puede vivir del campo en Canarias

Del campo se puede vivir. No necesariamente hacerse rico, pero sí construir un proyecto profesional, sostener una familia y generar empleo. Lo confirman jóvenes que cultivan batatas sobre el rofe de Lanzarote, producen setas en contenedores en Gran Canaria, mantienen invernaderos en Tenerife o elaboran queso de cabra en Fuerteventura y La Gomera. Una representación de los 275 que han solicitado entre 2023 y 2026 ayudas al Gobierno de Canarias para crear empresas agrarias.

Sus experiencias confluyeron este jueves en el Encuentro Relevo Generacional Agrario 2026, celebrado en la Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte y organizado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria. Frente al tópico de un campo condenado al envejecimiento, muestran que existe una generación dispuesta a continuar la actividad, aunque reclama formación, comercialización y condiciones que permitan vivir con dignidad.

La Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte, "la universidad del sector primario de Canarias", como la definió la alcaldesa, Sandra Izquierdo, acogió a este grupo de cinco agricultores y dos ganaderos de siete islas para conocer sus experiencias. Las jornadas contaron con la presencia del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el consejero autonómico del área, Narvay Quintero. El encuentro focalizó el debate en el relevo generacional en el campo canario.

Una agricultora surgida «de la nada»

Karliana Aguilera, de 41 años, cultiva batatas en Yaiza, Lanzarote, y comenzó sin una explotación familiar que heredar. «Empecé a ser agricultora de la nada», explica. Cuatro años después vive de la actividad y ha creado la marca Batatas Roferas, ligada al cultivo sobre picón volcánico. «Esto es un negocio y se puede vivir. Igual que hay personas que quieren montar una cafetería o un restaurante, pueden ser agricultores profesionales», sostiene.

Diez hectáreas y dos títulos tecnológicos

José Alberto Arencibia Ramos gestiona unas diez hectáreas de zanahorias, papas y pimientos en Santa María de Guía, Gran Canaria. Comenzó profesionalmente con 23 años mientras estudiaba y trabajaba. Compró un camión para vender directamente en Mercalaspalmas y «defender la mercancía». Sus títulos en Robótica y Mecatrónica Industrial le permiten aplicar tecnología al riego, la automatización y la reparación de maquinaria. «No te vas a volver rico, pero puedes vivir rico», resume.

Setas cultivadas en vertical

También en Gran Canaria, Maxime Penequín, belga de 29 años, y su pareja, Cristina, detectaron una oportunidad en las setas, un producto que llegaba principalmente desde la Península. Ambos veterinarios instalaron cerca de Sardina, en Gáldar, dos contenedores de doce metros para desarrollar un cultivo vertical. Maxime niega que la juventud haya abandonado el sector: «Hay jóvenes para la agricultura, pero hay que dar condiciones laborales correctas y un salario digno».

De la cama a la finca

En Tenerife, Sabana Oramas, de 36 años, tomó hace dos años el relevo de la explotación de su padre en Granadilla de Abona. Cultiva tomates, pimientos, pepinos y otras hortalizas que vende en mercadillos de San Isidro y El Médano. Vive en la finca y comienza a trabajar a las siete: «De la cama me caigo a la finca», bromea. Defiende que la agricultura no es tan dura como se presenta, aunque admite que el mantenimiento de los invernaderos y la falta de días libres condicionan la vida diaria.

El agricultor también es empresario

Sheila Rodríguez de León, responsable de Finca La Cantora, en Tejina (Tenerife), reivindica un cambio de mirada: «Hay un concepto equivocado: pensar que el agricultor no es empresario. El agricultor es un empresario como otro cualquiera». Empezó sola y ahora cuenta con dos trabajadores. Produce frutas tropicales, vende en la finca, realiza repartos y utiliza canales como los mercadillos y el Mercado Nuestra Señora de África. Para ella, profesionalizarse supone formarse, asumir riesgos y atender tareas que van mucho más allá de sembrar y recoger.

La comercialización apareció como una de las claves. Sergio Rodríguez Gutiérrez, Nito, de 31 años, dirige una empresa con 52 trabajadores y defiende la venta directa. «No es lo mismo producir para una cadena de supermercados que para un mercadillo», señala. En este, el agricultor conoce al consumidor, descubre sus gustos y recibe sus críticas.

El sacrificio de la ganadería

La ganadería presenta dificultades propias. Héctor Cabrera, de Fuerteventura, produce queso de cabra bajo la marca Queso Lampullente, mientras Lucas Mora mantiene en La Gomera una explotación caprina y elabora El Bregador. «Es un mundo duro y complicado, pero es posible salir adelante», resumen. Las muchas horas de atención a los animales, elaboración y distribución hacen especialmente difícil conciliar la explotación con la vida familiar.

El 'Ferrari' de la leche en Canarias

Francisco Javier Gómez Lorenzo, treintañero nacido en Garafía (La Palma) es el mayoral de la Escuela, donde estudian entre 80 y 100 chicos cada año. Entre establos y pastos mencina con orgullo los diez ejemplares adultos de oveja palmera, en peligro de extinción. Pero, sobre todo ocho bebés, seis machos y dos hembras, que Francisco cuida con esmero y mantiene 'azocados' desde que nacieron en abril. Asegura que este lugar es "el Ferrari de la producción de leche en Canarias" gracias a los ejemplares de raza Tenerife Norte que estabula. Son 50 cabras reproductoras más otro 25% de esa cifra total de animales de recría

275 solicitudes de jóvenes

El Gobierno de Canarias presentó estas experiencias como muestra de un cambio de ciclo. Según los datos difundidos durante el encuentro, 275 jóvenes han solicitado entre 2023 y 2026 ayudas para crear empresas agrarias. La Consejería cifra en 19,9 millones de euros las subvenciones gestionadas en ese periodo. La convocatoria de 2026 dispone de 7,29 millones.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, destacó que el Ejecutivo ha modificado las bases e incrementado los créditos para evitar que proyectos viables queden fuera por falta de financiación. El consejero Narvay Quintero subrayó que el apoyo económico debe acompañarse de asesoramiento desde la elaboración del plan empresarial hasta los primeros años. Las escuelas agrarias de Tacoronte, Arucas y Los Llanos de Aridane ofrecen este año más de medio centenar de cursos gratuitos.

Las mesas técnicas identificaron obstáculos comunes: dificultades para acceder a la tierra y al agua, burocracia, exigencias técnicas y falta de experiencia empresarial. Impiden presentar el relevo generacional como una batalla ganada. Los jóvenes demuestran que hay ideas, preparación y voluntad, pero también que el futuro del campo no puede descansar solo sobre el sacrificio individual. Ellos están dispuestos a trabajar la tierra; a las administraciones y al mercado les corresponde procurar que ese trabajo tenga futuro.