Canarias premia la excelencia en transparencia digital a entidades privadas

El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias celebró este miércoles el acto de entrega de los Premios de Excelencia a la Transparencia Digital en Canarias 2024, unos galardones que reconocen a las entidades que han alcanzado los mejores resultados en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Durante el acto se entregaron los diplomas acreditativos a las entidades privadas que lograron la máxima puntuación, 10 puntos, en la evaluación del Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) correspondiente al ejercicio 2024. El reconocimiento premia el grado de cumplimiento y la calidad de la información difundida a través de sus portales de transparencia.

La jornada contó con la presencia de la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias, Carmen Delia Alberto Gómez, además de representantes institucionales y autoridades que acompañaron a las organizaciones distinguidas.

La presidenta del Parlamento de Canarias participó mediante un mensaje grabado, al no poder acudir presencialmente por motivos de agenda. En su intervención trasladó su reconocimiento a las entidades premiadas y destacó el papel de la transparencia como un elemento clave para reforzar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y organizaciones.

Los premios ponen en valor el trabajo de las entidades reconocidas para mejorar la publicación de información de interés público, facilitar el acceso a sus contenidos y consolidar una cultura basada en la apertura, la rendición de cuentas y la confianza.

La comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, Noelia García Leal, señaló durante el acto que la transparencia "no es solo una herramienta de gestión ni una estrategia de comunicación", sino "una forma de entender la responsabilidad social de las organizaciones". García destacó que ofrecer información "clara, accesible, actualizada y veraz" supone un compromiso con la ciudadanía y con la mejora de la calidad democrática.

El Comisionado de Transparencia de Canarias subrayó que estos galardones buscan reconocer a aquellas entidades que incorporan la transparencia como un valor esencial de su funcionamiento y que contribuyen a una sociedad "mejor informada, más participativa y democrática".

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Los Premios de Excelencia a la Transparencia Digital en Canarias 2024 consolidan así el reconocimiento a las organizaciones que apuestan por facilitar el acceso a la información y reforzar la participación ciudadana a través de herramientas digitales.