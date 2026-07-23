Canarias se prepara para rachas muy fuertes de viento y más calor este viernes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este viernes en Canarias calima ligera en niveles altos, que afectará principalmente a la provincia oriental, temperaturas con pocos cambios y alisio fuerte con rachas ocasionales muy fuertes.

Los cielos estarán poco nubosos a despejados con intervalos nubosos en zonas bajas del norte de las islas montañosas y el oeste de las más orientales.

Las temperaturas registrarán pocos cambios o un ligero descenso de las máximas en medianías y cumbres, sin descartar que se alcancen los 34 °C en zonas de interior orientadas al sur y oeste de Gran Canaria.

El alisio será fuerte, con rachas ocasionales muy fuertes localmente en Lanzarote, en la mitad sur de Fuerteventura y en zonas bajas del sureste y noroeste del resto de islas.

En el mar, la Aemet prevé viento del norte o noreste de fuerza 5 o 6, arreciando a 6 o 7; marejada o fuerte marejada, aumentando localmente a gruesa, y mar de fondo del norte o noreste de 1 a 2 metros.

Estas son las predicciones por islas para este viernes:

LANZAROTE

Poco nuboso con intervalos en el norte. Calima ligera en niveles altos. Temperaturas con pocos cambios. Alisio que será fuerte localmente con rachas ocasionales muy fuertes.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 23 28

FUERTEVENTURA

Poco nuboso con intervalos en el oeste. Calima ligera en niveles altos. Temperaturas con pocos cambios. Alisio que será fuerte locamente con rachas ocasionales muy fuertes, en especial en la mitad sur. Las rachas podrán superar los 80 km/h en la vertiente sur del macizo de Jandía.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 22 28

GRAN CANARIA

Despejado con intervalos en zonas bajas del norte. Calima ligera en niveles altos. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso de las máximas en zonas de interior, sin descartar que se alcancen los 34 °C en zonas de interior orientadas al sur y oeste. Alisio que será fuerte con rachas ocasionales muy fuertes en franjas costeras sureste y noroeste, predominando las brisas en el suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 23 26

TENERIFE

Cielos poco nubosos con intervalos en zonas bajas del norte. Temperaturas con pocos cambios, pudiendo superarse los 30 °C en zonas orientadas al sur y este. Alisio que será fuerte con rachas ocasionales muy fuertes en la vertiente sureste y en el extremo noroeste, predominando las brisas en el suroeste. Serán probables rachas ocasionales muy fuertes en la fachada sur del área metropolitana en especial a últimas horas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 23 30

LA GOMERA

Cielos poco nubosos con intervalos en el norte. Temperaturas con pocos cambios, alcanzándose los 30 ºC en zonas de la vertiente sur. Alisio que será fuerte con rachas ocasionales muy fuertes en vertientes este y noroeste. Las rachas máximas superarán los 80 km/h localmente.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 23 28

LA PALMA

Cielos poco nubosos con intervalos en el norte y este. Temperaturas con pocos cambios, sin descartar que se alcancen los 30 °C localmente en el oeste. Alisio que será fuerte con rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en costas del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 22 26

EL HIERRO

Cielos poco nubosos con intervalos en el norte. Temperaturas con pocos cambios, alcanzándose los 30 ºC en zonas orientadas al sur. Alisio que será fuerte con rachas ocasionales muy fuertes en la vertiente este y el extremo noroeste, predominando las brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Valverde 17 21