Canarias refuerza la salud mental en las aulas: Educación duplica hasta 80 la plantilla de psicólogos para el próximo curso

Canarias duplica la plantilla de psicólogos escolares para el próximo curso 2026/2027 hasta alcanzar los 80 profesionales. La incorporación de este colectivo a los centros educativos de las Islas no es una novedad. La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes ya había anunciado hace tres meses la integración de esta figura a las aulas del Archipiélago con el objetivo de prevenir la aparición de problemas de salud mental entre el alumnado. Sin embargo, la cifra inicial era muy inferior. Ahora, el departamento ha decidido aumentar el presupuesto hasta los 4,46 millones de euros, en el marco del Plan estratégico para la incorporación de la Psicología en el ámbito escolar de Canarias, y pasar así de 39 a 80 el número de especialistas previstos. Es decir, serán 41 profesionales más los que se integrarán en las aulas en septiembre.

Se trata de una iniciativa que surge a petición de las organizaciones sindicales, las asociaciones de madres, padres y alumnos (AMPAS) e incluso de los propios centros escolares. "Esta ampliación de plantilla demuestra una vez más nuestro compromiso con la salud mental del alumnado, del personal docente y las familias y es precisamente la coordinación con ellos lo que nos permite ofrecer mejores soluciones", señala el consejero de Educación, Poli Suárez. Además, insiste en que este refuerzo de profesionales favorecerá la prevención de problemas de salud mental y otorgará capacidad de respuesta a los centros ante una realidad cada vez más presente. Y es que en el último curso, la Consejería ha contabilizado hasta 600 intervenciones por riesgo alto o inminente de problemas de salud mental.

Del total de profesionales, 72 se integrarán en los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) que hay repartidos por el Archipiélago, con dos psicólogos por unidad. Y los ocho profesionales restantes reforzarán los centros que han contabilizado más activaciones del Protocolo de Intervención ante Riesgo Suicida (PIRS) en los últimos años.

Ocho especialistas reforzarán los centros con más casos de riesgo suicida

Principales funciones

Educación ya ha presentado a los sindicatos el borrador —elaborado por la Dirección General de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación— que regulará las funciones y organización de los nuevos psicólogos escolares. Las instrucciones se publicarán después de recoger las aportaciones de diferentes colectivos como, por ejemplo, los dos Colegios Profesionales de Psicología del Archipiélago. No obstante, se sabe ya que los profesionales no tendrán un centro concreto asignado, sino que intervendrán a petición de cada colegio o instituto, priorizando los casos por razones de urgencia, gravedad o ineficacia de medidas previas adoptadas.

La figura del psicólogo escolar, en realidad, es similar a la de otros trabajadores sociales de centros educativos. Sin embargo, su trabajo no coincidirá con el de estos perfiles, ya que tendrán unas funciones específicas. Y en ningún caso supondrá la suplantación de otro especialista. En ese sentido, las actuaciones de acompañamiento emocional y apoyo psicológico serán puntuales y justificadas. Entre sus principales tareas destaca la detección precoz de patologías relacionadas con la salud mental como, por ejemplo, la ansiedad o la depresión, además de desarrollar programas de salud y de mediar en conflictos. También participarán de manera activa en los protocolos de acoso o ciberacoso escolar e intervendrán en casos activos con riesgo de desarrollar una conducta suicida. Además, asesorarán al profesorado en materia de bienestar emocional.

Los psicólogos también pasarán consultas, tanto individuales como grupales, que planteen las direcciones o los servicios de orientación de los centros. Estas peticiones deberán estar debidamente justificadas y, en el caso de menores, requerirán la autorización de al menos uno de sus progenitores o tutores legales.

Prioridad a los adolescentes con riesgo de conducta suicida

Por otro lado, su intervención se dirigirá prioritariamente al alumnado de entre 12 y 18 años. En concreto, a aquellos que presenten signos de conducta suicida —incluyendo la autolesión, gesto suicida o intento de suicidio—, que estén implicados en casos de acoso o ciberacoso escolar y al afectado por violencia de género o inmerso en procesos de identidad de género. Estos profesionales actuarán, sobre todo, en institutos, centros integrados de formación profesional, centros de educación especial y centros de educación obligatoria gestionados con fondos públicos. Pero podrán intervenir en otros cuando sea necesario.

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La intervención se dirigirá de forma prioritaria a adolescentes de entre 12 a 18 años

La puesta en marcha de esta estrategia sitúa a Canarias entre las pocas comunidades que han incorporado psicólogos al ámbito escolar. Y la experiencia de quienes ya han dado el paso confirma los beneficios de contar con estos profesionales en las aulas. Baleares, por ejemplo, fue de las regiones pioneras en esta medida. El Archipiélago implantó esta figura hace dos años y más de la mitad del alumnado que recurrió a estos servicios aseguró haber mejorado su bienestar y adaptación al entorno educativo.