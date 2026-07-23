Unos canarios crean Cambullón, la plataforma para regalar y cambiar objetos que ya no usan

En muchos hogares hay objetos que han dejado de utilizarse pero que todavía pueden ser útiles para otras personas. Un mueble, una bicicleta, ropa, libros, juguetes o cualquier otro artículo puede acabar encontrando una nueva vida gracias a Cambullón, una nueva plataforma creada en Canarias que apuesta por el intercambio, la reutilización y la economía colaborativa.

La iniciativa nace de la mano de unos canarios que han creado una herramienta digital gratuita para que las personas puedan regalar aquello que ya no necesitan o cambiarlo por otros productos, recuperando así el espíritu del trueque tradicional adaptado a los nuevos tiempos.

Una alternativa al consumo de usar y tirar

El funcionamiento de Cambullón es sencillo. Los usuarios pueden publicar objetos que tienen en casa y que ya no utilizan, indicando si desean regalarlos o intercambiarlos por otros artículos. De esta forma, productos que permanecían almacenados sin uso pueden encontrar una nueva oportunidad en manos de otra persona.

La plataforma está pensada exclusivamente para Canarias y busca conectar a usuarios de las diferentes islas con una filosofía común: aprovechar mejor los recursos disponibles y evitar que objetos en buen estado terminen olvidados o desechados.

Sus creadores defienden una forma de consumo más sostenible, basada en compartir y reutilizar frente a la cultura de comprar y tirar. Una manera de reducir residuos y, al mismo tiempo, facilitar que muchas personas puedan acceder a productos que necesitan sin realizar un desembolso económico.

El trueque tradicional llega al mundo digital

Cambullón recupera una práctica que durante generaciones ha formado parte de la sociedad canaria: intercambiar objetos entre vecinos, familiares o conocidos. La diferencia es que ahora ese intercambio se amplía gracias a una plataforma online que permite llegar a más personas.

Desde pequeños artículos del día a día hasta objetos de mayor tamaño, cualquier producto que pueda seguir teniendo utilidad puede convertirse en una oportunidad para otro usuario.

La web nace con el objetivo de crear una comunidad activa en Canarias donde compartir sea la principal herramienta para dar valor a aquello que ya no se utiliza.

Una red de ayuda entre canarios

Más allá de una simple plataforma de compraventa, Cambullón apuesta por crear un espacio basado en la colaboración entre particulares. Sus impulsores quieren que la página se convierta en un punto de encuentro para quienes prefieren reutilizar, ayudar a otras personas o encontrar nuevos usos para objetos que permanecían guardados.

Con esta iniciativa, unos canarios buscan transformar aquello que sobra en muchos hogares en recursos útiles para otros, demostrando que muchas veces lo que una persona deja de necesitar puede convertirse en justo lo que otra estaba buscando.