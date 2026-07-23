Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerte de Fabiola Mbulito en La LajaEstadio de Gran CanariaCortes y restricciones en Gran CanariaAsalto vivienda TeldePeleas aviones CanariasCondena por la muerte de una enfermeraJefté ya está en la UD Las PalmasGranja de pulpos en el Puerto de Las Palmas
instagramlinkedin

El Clúster Marítimo de Canarias reelige como presidente a Germán Suárez, de Asticán

La asamblea general también ha revalidado el mandato de Elba Bueno Cabrera como gerente del colectivo

Germán Suárez presidente del Clúster Marítimo de Canarias.

Germán Suárez presidente del Clúster Marítimo de Canarias. / José Pérez Curbelo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

La asamblea general del Clúster Marítimo de Canarias ha reelegido como presidente a Germán Suárez, accionista de referencia de Astilleros de Canarias (Asticán), y ha prolongado por cuatro años más el mandato a su junta directiva, según ha informado la propia organización.

Junto a Suárez se mantienen en la directiva del Clúster Marítimo José Joaquín Hernández Brito, de la Plataforma Oceánica de Canarias, como vicepresidente; Guillermo Ramos Pérez, de los astilleros Zamakona, como secretairo; y Luisa Ramos Farinós, de ARN, como tesorera.

Noticias relacionadas

También se ha revalidado el mandato de Elba Bueno Cabrera como gerente del colectivo. Desde su fundación hace casi 18 años, el Clúster Marítimo de Canarias reúne a más de un centenar de entidades con una amplia representación de las diferentes actividades marino-marítimas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Francisco Etxeberria, antropólogo forense: 'Cuando la derecha se irrita con la memoria democrática es porque tiene un complejo de culpabilidad
  2. Una mujer de Canarias cree haber reconocido a su perra en la que convive con Chenoa y pide una prueba de ADN: «Yo conozco a mi Lola»
  3. Estados Unidos impulsa un centro militar a 300 kilómetros de Canarias
  4. La isla de Canarias donde Miguel Ángel Revilla (84 años) sueña con quedarse a vivir: 'Me hubiera quedado allí
  5. La Aemet avisa de calima, calor y viento fuerte en Canarias para hoy martes: estas serán las zonas más afectadas
  6. Ataca a Canarias tras el Mundial y un influencer le da una lección
  7. Canarias probará en diciembre el bono único de guaguas
  8. El BOE lo hace oficial: los propietarios de viviendas en Canarias tendrán que cumplir estos nuevos requisitos desde el 23 de julio

El Estado amenaza a Canarias con actuaciones si no designa en 15 días al representante de menores

El Estado amenaza a Canarias con actuaciones si no designa en 15 días al representante de menores

Juan Avello toma posesión como presidente del TSJC y reivindica la independencia judicial

Juan Avello toma posesión como presidente del TSJC y reivindica la independencia judicial

La Ley de Bienestar Animal lo confirma: los bares y restaurantes canarios que no admitan mascotas deben cumplir este requisito obligatorio

La Ley de Bienestar Animal lo confirma: los bares y restaurantes canarios que no admitan mascotas deben cumplir este requisito obligatorio

El Hospital Doctor Negrín recibe un premio nacional por una investigación sobre mortalidad cardiovascular en pacientes renales

El Hospital Doctor Negrín recibe un premio nacional por una investigación sobre mortalidad cardiovascular en pacientes renales

Canarias premia la excelencia en transparencia digital a entidades privadas

Canarias premia la excelencia en transparencia digital a entidades privadas

Víctor Crespo, nombrado director de Asuntos Corporativos y Comunicación de JTI Iberia

Víctor Crespo, nombrado director de Asuntos Corporativos y Comunicación de JTI Iberia

El TSJC condena al Servicio Canario de la Salud a pagar más de 745.000 euros por la muerte de una enfermera

El TSJC condena al Servicio Canario de la Salud a pagar más de 745.000 euros por la muerte de una enfermera

La plataforma canaria que recupera el trueque tradicional y lo lleva al mundo digital

La plataforma canaria que recupera el trueque tradicional y lo lleva al mundo digital
Tracking Pixel Contents