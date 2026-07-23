El CGPJ y la Diputación del Común de Canarias refuerzan su colaboración para mejorar la Administración de Justicia en las Islas
El acuerdo, con una vigencia de dos años, busca intercambiar información y mejorar la coordinación entre ambas instituciones para la Administración de Justicia en el Archipiélago
La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, y la Diputada del Común de Canarias, María Dolores Padrón Rodríguez, firmaron este jueves en Las Palmas de Gran Canaria un convenio de colaboración con el objetivo de estrechar la cooperación entre ambas instituciones y contribuir a una mejora de la Administración de Justicia en el archipiélago.
El acuerdo, que tendrá una vigencia inicial de dos años, establece el compromiso mutuo de intercambiar información de interés relacionada con sus ámbitos de actuación. Entre otros aspectos, ambas instituciones compartirán memorias, informes y documentación vinculada al funcionamiento de la Administración de Justicia en Canarias para facilitar una mayor coordinación.
Uno de los ejes destacados del convenio es la lucha contra la violencia de género. En este ámbito, el CGPJ y la Diputación del Común se comprometen a reforzar la colaboración entre el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y y la Diputación del Común. El objetivo es impulsar acciones de formación y sensibilización que favorezcan una mayor especialización de los profesionales que trabajan en esta materia, además de promover iniciativas dirigidas a garantizar la igualdad y la no discriminación entre mujeres y hombres.
Coordinación para una justicia más eficiente
El convenio también contempla medidas para agilizar la tramitación de las quejas que la Diputación del Común remita al CGPJ en aquellas cuestiones que sean competencia del órgano de gobierno de los jueces, con el propósito de ofrecer una respuesta más eficaz a la ciudadanía.
Con este acuerdo, ambas instituciones buscan fortalecer los mecanismos de cooperación institucional y avanzar hacia una Administración de Justicia más coordinada, eficiente y cercana a los ciudadanos de Canarias.
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