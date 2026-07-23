Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerte de Fabiola Mbulito en La LajaEstadio de Gran CanariaCortes y restricciones en Gran CanariaAsalto vivienda TeldePeleas aviones CanariasCondena por la muerte de una enfermeraJefté ya está en la UD Las PalmasGranja de pulpos en el Puerto de Las Palmas
instagramlinkedin

El CGPJ y la Diputación del Común de Canarias refuerzan su colaboración para mejorar la Administración de Justicia en las Islas

El acuerdo, con una vigencia de dos años, busca intercambiar información y mejorar la coordinación entre ambas instituciones para la Administración de Justicia en el Archipiélago

Isabel Perelló y María Dolores Padrón durante la firma del acuerdo

Isabel Perelló y María Dolores Padrón durante la firma del acuerdo / LP/DLP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, y la Diputada del Común de Canarias, María Dolores Padrón Rodríguez, firmaron este jueves en Las Palmas de Gran Canaria un convenio de colaboración con el objetivo de estrechar la cooperación entre ambas instituciones y contribuir a una mejora de la Administración de Justicia en el archipiélago.

El acuerdo, que tendrá una vigencia inicial de dos años, establece el compromiso mutuo de intercambiar información de interés relacionada con sus ámbitos de actuación. Entre otros aspectos, ambas instituciones compartirán memorias, informes y documentación vinculada al funcionamiento de la Administración de Justicia en Canarias para facilitar una mayor coordinación.

Uno de los ejes destacados del convenio es la lucha contra la violencia de género. En este ámbito, el CGPJ y la Diputación del Común se comprometen a reforzar la colaboración entre el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y y la Diputación del Común. El objetivo es impulsar acciones de formación y sensibilización que favorezcan una mayor especialización de los profesionales que trabajan en esta materia, además de promover iniciativas dirigidas a garantizar la igualdad y la no discriminación entre mujeres y hombres.

Coordinación para una justicia más eficiente

El convenio también contempla medidas para agilizar la tramitación de las quejas que la Diputación del Común remita al CGPJ en aquellas cuestiones que sean competencia del órgano de gobierno de los jueces, con el propósito de ofrecer una respuesta más eficaz a la ciudadanía.

Noticias relacionadas y más

Con este acuerdo, ambas instituciones buscan fortalecer los mecanismos de cooperación institucional y avanzar hacia una Administración de Justicia más coordinada, eficiente y cercana a los ciudadanos de Canarias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Francisco Etxeberria, antropólogo forense: 'Cuando la derecha se irrita con la memoria democrática es porque tiene un complejo de culpabilidad
  2. Una mujer de Canarias cree haber reconocido a su perra en la que convive con Chenoa y pide una prueba de ADN: «Yo conozco a mi Lola»
  3. Estados Unidos impulsa un centro militar a 300 kilómetros de Canarias
  4. La isla de Canarias donde Miguel Ángel Revilla (84 años) sueña con quedarse a vivir: 'Me hubiera quedado allí
  5. La Aemet avisa de calima, calor y viento fuerte en Canarias para hoy martes: estas serán las zonas más afectadas
  6. Ataca a Canarias tras el Mundial y un influencer le da una lección
  7. Canarias probará en diciembre el bono único de guaguas
  8. El BOE lo hace oficial: los propietarios de viviendas en Canarias tendrán que cumplir estos nuevos requisitos desde el 23 de julio

El Consejo Social de la ULPGC cierra un curso marcado por el impulso a la financiación universitaria y el fortalecimiento de la relación entre la Universidad y la sociedad

El Consejo Social de la ULPGC cierra un curso marcado por el impulso a la financiación universitaria y el fortalecimiento de la relación entre la Universidad y la sociedad

El TSJC condena al Servicio Canario de la Salud a pagar más de 745.000 euros por la muerte de una enfermera

El TSJC condena al Servicio Canario de la Salud a pagar más de 745.000 euros por la muerte de una enfermera

El CGPJ y la Diputación del Común de Canarias refuerzan su colaboración para mejorar la Administración de Justicia en las Islas

El CGPJ y la Diputación del Común de Canarias refuerzan su colaboración para mejorar la Administración de Justicia en las Islas

El Estado amenaza a Canarias con actuaciones si no designa en 15 días al representante de menores

El Estado amenaza a Canarias con actuaciones si no designa en 15 días al representante de menores

El «doble silencio» de la administraciones se enquista en la transparencia: la mitad de las reclamaciones se quedan 'en visto'

El «doble silencio» de la administraciones se enquista en la transparencia: la mitad de las reclamaciones se quedan 'en visto'

Canarias se prepara para rachas muy fuertes de viento y más calor este viernes

Canarias se prepara para rachas muy fuertes de viento y más calor este viernes

Cristina Valido apoya los decretos del Gobierno y reclama más atención para Canarias

Cristina Valido apoya los decretos del Gobierno y reclama más atención para Canarias

Sanidad niega el colapso en las Urgencias de Gran Canaria y anuncia obras de urgencia frente a la crisis de las ambulancias

Sanidad niega el colapso en las Urgencias de Gran Canaria y anuncia obras de urgencia frente a la crisis de las ambulancias
Tracking Pixel Contents