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Seguridad vial

Drogas, alcohol y psicofármacos están presentes en seis de cada diez fallecidos en accidentes de tráfico en Canarias en el 2025

Las drogas, el alcohol o los psicofármacos estuvieron presentes en casi el 60% de los fallecidos en siniestros viales en el Archipiélago durante 2023

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Pedro Fumero

Las drogas, el alcohol o los psicofármacos están presentes en casi seis de cada diez fallecidos en accidentes de tráfico registrados en Canarias durante el año pasado. Esta relación directa entre la sinestralidad vial y el consumo de drogas, ya sean legales o ilegales, tiene una incidencia significativa en el Archipiélago. La región está ocho puntos por encima de la media nacional, que se sitúa en un 50% de las muertes en siniestros viales vinculados con este tipo de consumo. Así se refleja en un informe elaborado por la Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial (AIPSEV) y divulgada por su delegación en las Islas.

Instituto de Toxicología

Este colectivo de expertos ha recopilado los datos de la Memoria del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Canarias, que en su momento publicó el Ministerio de Justicia. Los análisis de drogas y otras sustancias en el cuerpo de los fallecidos en siniestros viales fueron realizados en la sede que dicha institución posee cerca del Hospital Universitario de Canarias (HUC), en el municipio de La Laguna, y a petición de los órganos judiciales.

Según este informe, se estudiaron, en total, 62 casos que corresponden tanto a conductores como a peatones fallecidos en las carreteras o calles del Archipiélago.

Balance

De esa cifra, 36 víctimas mortales arrojaron resultados positivos al consumo de alcohol, drogas de abuso o psicofármacos. Otras 26 no habían consumido ninguna de ellas.

Respecto a la distribución por provincias, en la de Santa Cruz de Tenerife fueron estudiados órganos de 36 fallecidos, de los que una veintena arrojó un resultado positivo.

En el caso de la provincia de Las Palmas, fueron analizados un total de 26 casos, de los que se concluyó que 16 habían tomado drogas, alcohol o psicofármacos y una decena no lo había hecho.

Víctimas

Asimismo, los juzgados pidieron análisis de 11 peatones que perecieron atropellados o en siniestros de este tipo, de los que seis arrojaron resultados positivos al consumo, según la información ofrecida por la Asociación.

En el Instituto Nacional de Toxicología determinaron también que los dos ciclistas fallecidos sobre los que se pidieron pruebas habían ingerido las citadas sustancias.

Catorce de los veintidós motoristas fallecidos habían tomado estupefacientes, bebidas alcohólicas o medicamentos

En cuanto a los conductores de coches y otros vehículos fallecidos en accidentes, hubo que realizar una veintena de análisis. De ellos, 14 concluyeron con un resultado positivo, frente a seis en los que no se detectó la presencia de droga alguna.

Por otro lado, la cifra de motoristas que perdieron la vida y a los que se les hicieron las pruebas ascendió a 22. De ellos, hubo una clara mayoría de positivos. De forma concreta, consta en el informe que 14 habían tomado alcohol, drogas o psicofármacos.

Casi todas las víctimas que arrojaron un resultado positivo habían consumido alcohol, que, a veces, se mezcló con otros productos

Sustancias en peatones y la prevalencia del alcohol

Los profesionales del organismo dependiente del Ministerio de Justicia llegaron a la conclusión de que en la práctica totalidad de los casos positivos en Canarias se detectó la presencia de alcohol, que, de manera frecuente, se mezcla con cocaína, cánnabis y psicofármacos.

Entre los sucesos estudiados, destaca el caso de un conductor de un coche al que se le apreciaron cinco sustancias diferentes en su organismo. En cuanto a los peatones, a la mayoría se le apreció el consumo de medicamentos. No obstante, también se determinó que uno de ellos había tomado tanto alcohol como cocaína y cánnabis.

Noticias relacionadas

En la memoria del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses se observa un repunte significativo en la presencia de cocaína y cánnabis, con un crecimiento relevante respecto a años anteriores.

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Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife

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