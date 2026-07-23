Alquilar un apartamento en la playa ya cuesta el doble que hace cinco años en Canarias

Encontrar un apartamento cerca del mar a un precio asumible se ha convertido en una tarea cada vez más complicada para quienes quieren pasar sus vacaciones en Canarias. En apenas cinco años, el coste de los alojamientos vacacionales se ha disparado y en algunas de las principales zonas turísticas de las islas las tarifas llegan a duplicar las registradas antes del actual ciclo de crecimiento de la demanda.

Lo que hace unos años permitía a muchas familias disfrutar de una semana de vacaciones en la costa sin un gran desembolso económico, ahora obliga a ajustar presupuestos, reducir los días de estancia o buscar alternativas alejadas de las zonas más demandadas.

El encarecimiento afecta a todo el litoral español, pero en Canarias la presión es especialmente intensa. El peso del turismo, la llegada constante de visitantes nacionales e internacionales y la limitada disponibilidad de viviendas en muchos municipios costeros han convertido al archipiélago en uno de los mercados más tensionados del país.

Los apartamentos turísticos disparan sus precios en las islas

Los datos de los principales portales inmobiliarios y plataformas especializadas en alquiler vacacional reflejan una tendencia clara: el precio de los alojamientos junto al mar ha crecido de forma notable desde 2021, coincidiendo con la recuperación del turismo tras la pandemia.

En Canarias, este aumento se percibe especialmente en los municipios donde se concentra la mayor actividad turística. Zonas del sur de Gran Canaria, el sur de Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura registran algunos de los precios más elevados durante los meses de verano.

La terraza de una vivienda vacacional en Canarias. / LP/DLP

Localidades como Mogán, San Bartolomé de Tirajana, Adeje, Puerto del Carmen, Playa Blanca o Corralejo mantienen una fuerte demanda que reduce las posibilidades de encontrar viviendas vacacionales a precios similares a los de hace unos años.

La situación se explica por una combinación de factores: más viajeros buscando alojamiento, menos viviendas disponibles y un mercado turístico que permite a muchos propietarios obtener mayores ingresos mediante alquileres de corta duración.

Canarias, uno de los destinos donde más se nota la subida

El atractivo turístico del archipiélago juega un papel determinante en esta evolución. Canarias no depende únicamente del turismo de verano, sino que mantiene una llegada constante de visitantes durante prácticamente todo el año gracias a su clima y a su conexión con los principales mercados europeos.

Esa demanda permanente mantiene una elevada ocupación en los alojamientos turísticos y ejerce una presión adicional sobre las viviendas disponibles en las zonas costeras.

Además, muchas áreas del litoral canario cuentan con una disponibilidad limitada de suelo, lo que dificulta ampliar la oferta residencial al mismo ritmo que crece la demanda turística.

El resultado es un mercado donde los precios se mantienen elevados incluso fuera de los meses tradicionales de vacaciones.

El auge del alquiler vacacional también ha transformado el mercado de la vivienda en las islas. Muchos propietarios han optado por destinar sus inmuebles al alquiler turístico debido a la mayor rentabilidad que ofrece frente al alquiler residencial tradicional.

Esta situación ha reducido la oferta disponible para quienes buscan una vivienda para vivir de forma permanente, especialmente en municipios turísticos donde los precios han aumentado con mayor intensidad.

El debate sobre cómo equilibrar la actividad turística con el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales retos de Canarias. El Gobierno autonómico trabaja en una nueva regulación de las viviendas vacacionales mientras cabildos y ayuntamientos analizan medidas para ordenar un sector que ha crecido con rapidez en los últimos años.

Reservar tarde en Canarias puede salir mucho más caro

La anticipación se ha convertido en un factor clave para quienes quieren pasar sus vacaciones en las islas sin asumir precios elevados.

Los apartamentos con mejores ubicaciones, especialmente los situados cerca de la playa o en zonas turísticas consolidadas, suelen agotarse con meses de antelación. Quienes esperan hasta julio o agosto para reservar encuentran una oferta más reducida y tarifas mucho más altas.

Esta situación ha cambiado la forma de organizar los viajes. Las reservas de última hora, habituales hace unos años, son ahora mucho menos frecuentes cuando el objetivo es alojarse en primera línea de costa.

El aumento de los precios está obligando a muchos viajeros a modificar sus hábitos. Algunas familias reducen el número de días de estancia, buscan apartamentos más alejados del litoral o eligen zonas menos saturadas.

También gana peso compartir alojamiento entre familiares o amigos para repartir gastos, una alternativa cada vez más habitual ante el incremento del coste de los apartamentos turísticos.

Otros optan por viajar fuera de temporada alta, cuando los precios son más moderados y existe una mayor disponibilidad de viviendas.

Canarias mantiene una demanda que no deja de crecer

Pese al incremento de los precios, el interés por Canarias continúa siendo muy elevado. Las playas, el clima, las conexiones aéreas y una infraestructura turística consolidada mantienen al archipiélago como uno de los destinos preferidos para las vacaciones.

Esa fortaleza explica que el aumento de las tarifas no haya reducido de manera significativa la demanda. En las zonas más próximas al mar, los alojamientos siguen registrando una alta ocupación durante los meses de mayor actividad turística.

Bloque de apartamentos en una zona costera del Archipiélago. / Carsten W. Lauritsen

El mercado canario se encuentra así ante una situación de difícil equilibrio: un destino cada vez más atractivo para los visitantes, pero con una oferta limitada que hace que disfrutar de un apartamento junto a la playa sea una opción cada vez más cara.

Un mercado que difícilmente volverá a los precios de hace cinco años

Los expertos consideran que, mientras se mantenga la diferencia entre la elevada demanda y la limitada oferta, será complicado que los precios regresen a los niveles anteriores a la pandemia.

Aunque pueden producirse ajustes puntuales según la zona o la temporada, la tendencia apunta a que alquilar una vivienda vacacional en las áreas costeras seguirá siendo más caro que hace cinco años.

En Canarias, donde el turismo continúa batiendo registros y la presión sobre el litoral aumenta cada temporada, encontrar un apartamento económico cerca del mar se ha convertido en uno de los principales desafíos para quienes quieren disfrutar de las islas durante el verano.