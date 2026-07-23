El nuevo Fdcan reserva la mitad de sus fondos a vivienda y permitirá cambiar proyectos para evitar perder recursos

El Gobierno de Canarias, los siete cabildos y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) acordaron este jueves las líneas estratégicas del nuevo Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), que movilizará más de 2.600 millones de euros durante la próxima década y concentrará sus inversiones hacia la vivienda, infraestructuras sociosanitarias e innovación. Además, se permitirá modificar proyectos para evitar la pérdida de millones, solventando así uno de los problemas habituales del Fdcan que son los fondos comprometidos que no se ejecutaban a tiempo.

El principal cambio del nuevo Fdcan será el destino de los recursos. La propuesta acordada entre el Ejecutivo, los cabildos y los ayuntamientos reserva el 50% de la financiación a obras públicas, en especial vivienda; el 35% a infraestructuras sociosanitarias; y el 15% restante a proyectos de innovación, desarrollo e investigación (I+D+i). La creación de empleo dejará de contar con un eje específico para pasar a ser un objetivo transversal en todos los proyectos que reciban financiación. El acuerdo, alcanzado durante la V Conferencia de Presidentes, servirá ahora de base para redactar el decreto que regulará el funcionamiento del programa durante la próxima década.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, defendió la continuidad del fondo tras el balance realizado de sus diez primeros años de vigencia, aunque consideró necesario adaptarlo a la realidad actual del Archipiélago. "El contexto socioeconómico es muy distinto al que nos encontrábamos en 2015 y 2016", afirmó, al explicar que el nuevo diseño permitirá responder a necesidades que entonces no tenían el mismo peso y planificar "desde otro escenario y otra óptica" el desarrollo de las Islas.

En la misma línea, el presidente de la Federación Canaria de Islas (Fecai), Antonio Morales, recordó que fueron los propios cabildos quienes solicitaron mantener este instrumento durante otros diez años. "Ha sido un instrumento fundamental para el desarrollo económico de nuestra tierra y también para la cohesión social", aseguró, al tiempo que valoró que el nuevo planteamiento adapte el fondo "a la realidad de nuestra tierra y a las demandas de un futuro sostenible".

La inversión se concentrará en tres grandes áreas

El FDCAN 2026-2036 parte con un presupuesto de 1.626 millones que ascenderá a 2.600 gracias a los fondos de las corporaciones insulares

El Gobierno de Canarias garantizará una aportación de 1.626 millones de euros durante la vigencia del programa, una cantidad que aumentará hasta superar los 2.600 millones con la financiación de los cabildos. También se mantendrá el actual sistema de cofinanciación, de forma que el Ejecutivo asumirá el 50% de la inversión en Tenerife y Gran Canaria, el 80% en Lanzarote, Fuerteventura y La Palma y el 90% en La Gomera y El Hierro, con el objetivo de mantener el equilibrio inversor entre las distintas islas.

Aunque el decreto no crea una línea específica para vivienda, Clavijo explicó que el nuevo reparto permitirá orientar buena parte de las inversiones hacia uno de los principales problemas del Archipiélago, junto con el incremento de las plazas sociosanitarias y el impulso a la innovación como herramienta para favorecer la diversificación económica. "Estamos redefiniendo líneas y programas desde otro escenario y otra óptica", afirmó el presidente, quien defendió que la planificación siga realizándose "desde la isla y desde el municipio" mediante la colaboración entre el Gobierno, los cabildos y los ayuntamientos.

Morales coincidió en que la nueva distribución responde a las prioridades actuales de Canarias y calificó de "positivo" que el fondo se vuelque en ámbitos como la innovación, las infraestructuras sociosanitarias o la vivienda. A su juicio, esos ejes permitirán afrontar "las demandas de un futuro sostenible en lo social, en lo económico y en lo medioambiental" para el Archipiélago.

Más margen para ejecutar las inversiones

El segundo gran cambio es en cuanto a la gestión del mismo Fondo. El nuevo decreto incorporará un modelo más flexible para evitar que parte de la financiación quede sin ejecutar cuando surjan dificultades técnicas o administrativas durante el desarrollo de las actuaciones. Para ello, permitirá sustituir proyectos inicialmente previstos por otros, así como reprogramar inversiones cuando la complejidad técnica, la eficacia de las actuaciones o sus plazos de maduración hagan aconsejable modificar la planificación inicial.

La reforma también simplificará el régimen jurídico del Fdcan mediante la eliminación de trámites considerados poco útiles y reforzará los mecanismos de planificación, seguimiento, evaluación y control financiero con el objetivo de agilizar la ejecución de las inversiones y mejorar el control sobre los proyectos. A estas medidas se sumará la ampliación de un año en el plazo de certificación para aquellas actuaciones que todavía permanezcan en ejecución, una de las peticiones trasladadas por los cabildos durante la negociación del borrador.

El texto, no obstante, todavía no está cerrado. Clavijo reconoció que las corporaciones insulares apenas habían dispuesto de un día para estudiar la propuesta, aunque agradeció las aportaciones realizadas y aseguró que servirán para "mejorar, enriquecer y hacer mucho más efectivo" el decreto. Esas sugerencias serán analizadas ahora por los equipos técnicos del Gobierno y de la Fecai antes de elaborar la versión definitiva.

Morales confirmó que los cabildos presentarán una propuesta conjunta para consensuar el texto y adelantó algunas de las modificaciones que plantearán, entre ellas la incorporación de nuevos ámbitos relacionados con la creación de empleo y ajustes en la ejecución del programa. El presidente de la Fecai destacó además que el nuevo modelo reforzará el papel de los cabildos como administraciones encargadas de coordinar las inversiones en cada isla junto a los ayuntamientos, una fórmula que, en su opinión, permitirá adaptar mejor los proyectos a las necesidades de cada territorio.