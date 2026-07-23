Greenpeace alerta de que el cemento "devora" la costa en Canarias, con más de 1.400 expedientes de sanción abiertos

La organización ecologista Greenpeace alerta de que el cemento y el urbanismo 'salvaje' "devora" la costa de Canarias, con una pérdida de cuatro kilómetros al año, hasta el punto de que la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural abrió el año pasado 1.419 expedientes por construcciones ilegales y movimientos de tierra, más de la mitad (748) en Tenerife y 115 en Lanzarote (principalmente en Haría y Teguise).

Así lo recoge el informe 'Destrucción a toda costa 2026' hecho público este jueves que apunta también que con las proyecciones científicas que estiman una subida del océano cercana al metro para finales de siglo, unos 150 kilómetros de costa canaria se encuentran bajo riesgo inminente, con 18 puntos críticos.

Greenpeace pone como ejemplo de construcción 'descontrolada' el "macroproyecto" turístico de Cuna del Alma en Adeje, investigado judicialmente por invadir la servidumbre de protección, las protestas contra el hotel La Tejita por destruir dunas protegidas o la orden de derribo del hotel Oliva Beach en Fuerteventura.

"Quienes señalan a la Ley de Costas como una 'sentencia de muerte' para los municipios, deben comprender que la verdadera sentencia se firmó el día que decidimos erróneamente que el cemento era más fuerte que el oleaje. Era otro tiempo. Es urgente entender que aferrarse a una costa que ya no existe no es proteger la economía, es financiar un naufragio anunciado", declara María José Caballero, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace.

La organización incide también en los daños al litoral provocados por la borrasca 'Therese', valorados en ocho millones de euros, y de las lluvias, que provocaron vertidos masivos de aguas fecales en el sur de Tenerife y generaron áreas de hipoxia que asfixian los bancos de rodolitos.

En cuanto al mar, donde hay "alteraciones biológicas alarmantes", detalla que el proyecto Underwater Gardens en Tenerife, que prevé la construcción de un parque temático privado sobre la Zona Especial de Conservación Teno-Rasca, es un caso de "greenwashing", por lo que valora que el Cabildo de Tenerife promueva la anulación de la Declaración de Interés Insular.

Desplome de la biomasa en la Reserva Marina de Lanzarote

Asimismo avisa de que la reserva marina del norte de Lanzarote sufre el "desplome" de su biomasa pesquera por el cambio climático y la alteración de corrientes, que propicia la expansión de especies tropicales como la vieja (Sparisoma cretense) en detrimento de la caballa, con afección también a tres especies esenciales de macroalgas.

En cambio, celebra que el Cabildo de Gran Canaria haya frenado una macrogranja de lubinas en La Aldea para proteger el entorno y la pesca sostenible.

La organización critica también los movimientos de tierra masivos junto a la playa de Veneguera (Gran Canaria) y que no haya desaparecido del planeamiento el puerto de Fonsalía, en la costa de Guía de Isora, al tiempo que valora otras iniciativas como la demolición del hotel abandonado de Añaza para renaturalizar el frente costero de Santa Cruz de Tenerife, la inversión de 1,2 millones en la playa de Las Caletillas (Candelaria) para habilitar accesos integrados sin escolleras y, de forma "ejemplar", la gestión en La Cícer (Las Palmas de Gran Canaria), donde el Ayuntamiento evitó verter arena artificial al demostrarse científicamente que la propia hidrodinámica del mar recupera los sedimentos en primavera.

"La costa canaria se enfrenta a una crisis climática que cada vez deja impactos más visibles y violentos. La Administración debe afrontar esta realidad para garantizar la supervivencia de su riqueza litoral", declara Caballero.