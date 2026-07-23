El Hospital Doctor Negrín recibe un premio nacional por una investigación sobre mortalidad cardiovascular en pacientes renales

El servicio de Nefrología del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín ha obtenido uno de los Premios Íñigo Álvarez de Toledo de Investigación en Nefrología, un reconocimiento concedido por la Fundación Renal Española que distingue algunos de los trabajos científicos más relevantes desarrollados en este ámbito en España.

El galardón reconoce una investigación clínica liderada por el doctor Francisco Valga Amado, médico adjunto del servicio de Nefrología del centro hospitalario, que aporta nuevos datos sobre la relación entre los niveles de cloro en sangre y el pronóstico de los pacientes sometidos a hemodiálisis crónica.

La entrega de los premios tuvo lugar recientemente en la sede de la Real Academia Nacional de Medicina, en un acto en el que se reunieron los profesionales distinguidos en las ediciones 35, 36 y 37 de estos galardones, correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025.

Un estudio centrado en pacientes en hemodiálisis

El trabajo premiado lleva por título "Cloro sérico como marcador de mortalidad cardiovascular y general en pacientes en hemodiálisis crónica" y ha sido reconocido en la modalidad de investigación clínica.

Según la información difundida por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, la investigación demuestra por primera vez que los pacientes en hemodiálisis crónica que presentan niveles bajos de cloro en sangre tienen un mayor riesgo de mortalidad cardiovascular y de mortalidad por cualquier causa.

Los resultados permiten identificar un nuevo marcador clínico que podría contribuir a mejorar la evaluación del estado de estos pacientes y facilitar la detección de quienes presentan un pronóstico más desfavorable.

Una herramienta para mejorar la atención sanitaria

Los responsables del estudio consideran que este hallazgo puede convertirse en una herramienta útil para la práctica clínica.

Disponer de un indicador que permita identificar con mayor precisión a los pacientes con mayor riesgo favorecería el diseño de estrategias asistenciales más personalizadas, orientadas a mejorar tanto el seguimiento médico como la calidad de vida de las personas que reciben tratamiento mediante hemodiálisis.

La investigación se enmarca dentro de la actividad científica que desarrolla el servicio de Nefrología del Hospital Doctor Negrín, uno de los centros de referencia del Servicio Canario de la Salud.

Un premio de referencia en la investigación nefrológica

Los Premios Íñigo Álvarez de Toledo, otorgados por la Fundación Renal Española, cuentan con una larga trayectoria y están considerados entre los reconocimientos más relevantes de la nefrología española.

Cada año distinguen trabajos relacionados con la investigación básica, la investigación clínica, la enfermería y la humanización de la atención sanitaria vinculada a las enfermedades renales.

El investigador principal del trabajo premiado es el doctor Francisco Valga Amado, con el estudio titulado ‘Cloro sérico como marcador de mortalidad cardiovascular y general en pacientes en hemodiálisis crónica’

Además de reconocer los avances científicos, estos galardones buscan impulsar la innovación y fomentar el desarrollo de nuevos conocimientos que contribuyan a mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las patologías renales.

Para el Hospital Doctor Negrín, este reconocimiento pone en valor la labor investigadora que desarrolla su servicio de Nefrología y refuerza la apuesta del centro por la investigación biomédica y la mejora continua de la asistencia.

La enfermedad renal crónica, un importante reto sanitario

La enfermedad renal crónica constituye uno de los principales desafíos para los sistemas sanitarios debido a su elevada prevalencia y al progresivo aumento del número de personas afectadas.

Según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad, esta patología afecta aproximadamente al 10 % de la población mundial, mientras que en España su incidencia ha aumentado cerca de un 20 % durante la última década.

En los casos más avanzados, cuando los riñones dejan de realizar adecuadamente su función, los pacientes pueden necesitar tratamientos sustitutivos como la hemodiálisis o el trasplante renal para mantener su calidad de vida.

Los especialistas también recuerdan que Canarias es la comunidad autónoma con mayor prevalencia de enfermedad renal crónica avanzada en tratamiento renal sustitutivo, una circunstancia que convierte a la investigación en este ámbito en una prioridad para el sistema sanitario del archipiélago.