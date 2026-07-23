Hugo Marrero, el pequeño talento canario de ‘La Voz Kids’ que ya prepara su propia música: "Lo di todo y fue una experiencia muy guapa"

Hugo Marrero todavía recuerda con una sonrisa el momento en el que descubrió que su sueño de participar en ‘La Voz Kids’ se hacía realidad. El joven talento canario, que logró emocionar a los coaches del programa de Antena 3 con su voz, vivió una experiencia que define como "muy guapa" y que ahora le impulsa a seguir creciendo en la música.

Con solo unos años de trayectoria, Hugo ya acumula momentos que muchos artistas tardan mucho tiempo en conseguir: subirse a un escenario televisivo, actuar ante grandes públicos, participar en el Carnaval y hasta cantarle a un jugador del Real Madrid. Su nombre empezó a sonar con fuerza en redes sociales después de su paso por el concurso y por diferentes actuaciones que han permitido descubrir su talento.

"Soy Hugo Marrero", responde con naturalidad cuando se le pregunta quién es. Una sencillez que contrasta con todo lo que ha conseguido hasta ahora.

De ‘La Voz Kids’ a cantar para Raúl Asencio

Una de las experiencias que más llamó la atención de sus seguidores fue la oportunidad de cantarle al futbolista canario del Real Madrid Raúl Asencio. Un momento que llegó gracias a una conexión familiar y que permitió a Hugo compartir su pasión por la música con uno de sus ídolos deportivos.

"Conozco al hermano y me invitaron porque iba a venir a Canarias. Entonces fui y le canté al Real Madrid", explica el joven artista, que reconoce que la música ocupa una parte fundamental de su vida.

Hugo asegura que no sabe explicar exactamente de dónde nace esa pasión, pero tiene claro que cantar es lo que más disfruta. "Me encanta la música", afirma. Una afición que también alimenta con formación y clases junto a profesionales como Alexia Rodríguez, donde continúa trabajando para mejorar.

"Lo dio todo" en un programa que nunca olvidará

Su paso por ‘La Voz Kids’ supuso un antes y un después. Hugo llegó al programa tras superar varias fases del casting, aunque la forma en la que recibió la noticia final fue toda una sorpresa.

"Hice el casting, pasé el primero, el segundo y el tercero, y me dijeron que no lo había pasado. Pero en realidad sí lo había pasado y me invitaron", cuenta.

El joven recuerda especialmente el momento en el que salió al escenario dispuesto a llamar la atención de los coaches. Su objetivo era claro: conseguir que Luis Fonsi se fijara en él.

"Yo gritaba ‘Fonsi, Fonsi’ para llamar la atención", explica entre risas. Finalmente, el artista puertorriqueño se acercó a hablar con él y le confirmó que estaba dentro del programa.

Aunque reconoce que Luis Fonsi era su favorito por sus canciones y por ser "el mejor amigo" de uno de sus referentes musicales, terminó formando parte del equipo de Edurne. "Bloquearon a Luis Fonsi y no tenía nada que hacer", recuerda.

Aun así, guarda un gran recuerdo de sus compañeros y de los coaches. "Eran súper simpáticos, todo el mundo era simpático y yo lo di todo", asegura.

Una nueva canción y una colaboración sorpresa

Después de la televisión llega una nueva etapa para Hugo Marrero: la de publicar su propia música. El joven artista prepara el lanzamiento de una canción titulada ‘Mi sueño’, que verá la luz el 26 de julio.

Además, adelanta que trabaja en una colaboración con un cantante canario, aunque todavía no puede revelar todos los detalles. "Estoy haciendo una canción con un famosillo de aquí de Canarias", cuenta. Al preguntarle por el nombre, lo deja claro: se trata de Tutto Durán.

El proyecto todavía está en proceso y el videoclip aún no está terminado, por lo que el artista prefiere esperar antes de dar más información. "Todavía no sabemos cómo se llama la segunda canción, pero ya tendrá nombre", explica.

De Luis Fonsi a Michael Jackson: sus referentes musicales

Los gustos musicales de Hugo muestran una mezcla de estilos y generaciones. Entre sus grandes referentes aparecen nombres como Abraham Mateo, David Bisbal y Luis Fonsi, aunque también siente admiración por artistas internacionales.

"Escucho Michael Jackson y Queen, aunque las letras me las invento porque no sé inglés", reconoce con humor.

De cara al futuro, tiene claro el camino que quiere seguir: una música cercana a los sonidos latinos que escucha habitualmente. "Me gustaría hacer reguetón y lo que hago ahora, música latina", señala.

Un niño artista con el respaldo de su familia

Detrás de cada paso de Hugo está también el apoyo de su familia, que se convirtió en uno de los grandes protagonistas durante su aventura en ‘La Voz Kids’.

"Fue muy emocionante ver a toda mi familia allí viviéndolo conmigo", recuerda. Un acompañamiento que, según explica, no se limita a los grandes momentos, sino que forma parte de su día a día.

Además de cantar, Hugo también ha demostrado soltura como presentador. Ya ha participado en varias galas del Carnaval y no descarta volver a hacerlo próximamente. "Ya me he presentado dos veces y a lo mejor la tercera", comenta.

Mientras prepara sus nuevos proyectos, Hugo tiene un mensaje para quienes quieran acompañarle en este camino: "Me pueden seguir en Instagram y TikTok para tener más seguidores, más visualizaciones y seguir creciendo".