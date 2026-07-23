Juan Avello toma posesión como presidente del TSJC y reivindica la independencia judicial

Juan Avello Formoso tomó posesión este jueves como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en un acto celebrado en el antiguo Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, presidido por la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló.

El magistrado accede al cargo tras el nombramiento acordado por el Pleno del CGPJ el pasado 27 de mayo y releva a Juan Luis Lorenzo Bragado, al que reconoció durante su intervención la labor desarrollada al frente del tribunal y el proceso de modernización impulsado en los últimos años.

En su primer discurso como presidente del TSJC, Avello Formoso aseguró que recibe el cargo “no como un reconocimiento personal, sino como una llamada al deber y al compromiso”, y afirmó que afronta esta etapa con la intención de ejercer sus funciones con “ilusión, rigor, cercanía y entrega al servicio de la Justicia”.

El nuevo presidente situó la defensa de la independencia judicial como uno de los pilares de su mandato. “Desde esta Presidencia defenderé con serenidad, pero también con firmeza, la autonomía del Poder Judicial, el respeto a las resoluciones judiciales y la dignidad de quienes ejercen diariamente la función jurisdiccional”, señaló.

Avello Formoso recordó que la independencia de los jueces no constituye un privilegio corporativo, sino una garantía para los ciudadanos, y subrayó que la confianza de la sociedad en los tribunales es uno de los elementos esenciales para el funcionamiento de la Justicia.

Durante su intervención también reclamó una Justicia que mantenga su dimensión humana en un contexto marcado por la modernización tecnológica y la búsqueda de una mayor eficiencia. “No debemos nunca olvidar que trabajamos con y para personas”, afirmó.

El presidente del TSJC apeló además a la cooperación entre instituciones para mejorar el servicio público de Justicia en Canarias. En este sentido, ofreció colaboración al Gobierno autonómico y al resto de administraciones implicadas, y destacó la importancia de contar con los medios adecuados para garantizar una mejor respuesta a la ciudadanía.

Avello Formoso dedicó también parte de su discurso a reconocer el trabajo de jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, equipos técnicos y profesionales que participan en el funcionamiento diario de los órganos judiciales. “El buen funcionamiento de la Justicia no es solo responsabilidad de los jueces, es responsabilidad de todos y de todas”, afirmó.

La ceremonia contó con la presencia de representantes del Consejo General del Poder Judicial, entre ellos los vocales Inés Herreros Hernández y José Antonio Montero Fernández, así como el secretario general del órgano, Miguel Hernández Serna. También asistieron el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana; la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto; el viceconsejero de Justicia, Cesáreo Rodríguez Santos; la diputada del Común, María Dolores Padrón; el presidente del Consejo Consultivo de Canarias, Carlos Millán; el vicepresidente segundo del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, y la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, entre otras autoridades.

Juan Avello Formoso ingresó en la Carrera Judicial en 2003 y tuvo su primer destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Villanueva de la Serena. En 2007 se incorporó al Juzgado de Primera Instancia número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, donde desarrolló buena parte de su trayectoria profesional y donde ejerció como juez decano desde 2021. Con la entrada en funcionamiento de los Tribunales de Instancia pasó a ocupar la Presidencia del Tribunal de Instancia.