Todo el verano por solo 1 € al mes: disfruta de LA PROVINCIA con más de un 85% de descuento

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Con esta promoción, los lectores podrán disfrutar de acceso ilimitado a todas las noticias, consultar la actualidad local, regional, nacional e internacional desde cualquier dispositivo y mantenerse informados allá donde estén, también durante las vacaciones.

Desde el móvil, la tableta o el ordenador, la información estará siempre al alcance de la mano para que no te pierdas nada de lo que ocurre. Verás todo: reportajes, entrevistas, análisis, opinión y contenidos exclusivos elaborados por la redacción en las secciones de política, sociedad, economía, cultura y deportes.

Mucho más que noticias

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Los suscriptores pueden acceder a newsletters exclusivas, recibir información seleccionada y descubrir nuevos contenidos y pasatiempos para disfrutar de momentos de entretenimiento durante todo el verano.

Además, la experiencia digital se completa con una app más premium, diseñada para que acceder a la información sea todavía más cómodo y sencillo.

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De esta forma, LA PROVINCIA amplía la experiencia digital del lector y convierte la suscripción en algo más que el acceso a la información: una puerta de entrada a ventajas pensadas para acompañar el día a día de la comunidad lectora.

Además, la suscripción puede cancelarse en cualquier momento, lo que aporta flexibilidad y tranquilidad al usuario.

Una oferta para aprovechar este verano

Durante los dos primeros meses, todo esto estará disponible por solo 1 € al mes, frente a los 6,99 € de la cuota mensual habitual. Una propuesta pensada para quienes todavía no conocen todas las posibilidades de la suscripción digital y quieren probarlas por un precio excepcional.

Disfruta de este verano con toda la información, contenidos exclusivos y ventajas para suscriptores por solo 1 € al mes durante dos meses. Y, si lo deseas, podrás cancelar cuando quieras.

Para acceder a la Oferta de Verano, los lectores deberán contratar la suscripción durante los días activos de la campaña. Una vez finalizado el periodo promocional, el precio volverá a su tarifa habitual de 6,99 euros al mes.

Con esta acción, LA PROVINCIA invita a sus lectores a dar el paso y disfrutar de información y beneficios exclusivos por solo 1 euro.

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