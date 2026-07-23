El Consejo Social de la ULPGC cierra un curso marcado por el impulso a la financiación universitaria y el fortalecimiento de la relación entre la Universidad y la sociedad

El Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha cerrado este jueves un intenso curso institucional marcado por el desarrollo de las nuevas competencias atribuidas al órgano, el impulso de un modelo de financiación estable para las universidades públicas canarias y el fortalecimiento de la relación entre la Universidad y la sociedad.

Durante el Pleno ordinario, la presidenta del Consejo Social, Ana Suárez, presentó el balance de la actividad desarrollada y dio cuenta de la Memoria de Actividades correspondiente a 2025, que recoge las principales iniciativas impulsadas por el órgano a lo largo del último ejercicio. En su intervención destacó además que este ha sido un periodo marcado por el despliegue de las nuevas competencias atribuidas al Consejo Social por la reciente reforma de la Ley de Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias, consolidando su papel como espacio de participación de la sociedad en la Universidad.

Actuaciones principales

Entre las principales actuaciones destacó el trabajo conjunto desarrollado con el Consejo Social de la Universidad de La Laguna para defender un modelo de financiación suficiente, estable y sostenible para las universidades públicas canarias, así como las reuniones mantenidas con el Gobierno de Canarias, cabildos y otras administraciones para impulsar el futuro Plan de Financiación del Sistema Universitario Público de Canarias, explorar nuevas vías de financiación y reforzar la coordinación institucional en materia de supervisión y control financiero.

La presidenta repasó también las iniciativas en las que ha participado para acercar la Universidad a la sociedad, entre ellas la difusión del informe Canarias Importa II, los encuentros mantenidos con representantes institucionales y agentes sociales, los Desayunos Universidad-Sociedad, la Liga Universitaria de Debate, o el programa Bridge to África y otras acciones dirigidas a fortalecer la innovación, la transferencia de conocimiento y la colaboración entre la Universidad, las administraciones públicas y el tejido empresarial. Asimismo, puso en valor las iniciativas desarrolladas para reconocer el talento universitario y reforzar la proyección institucional de la ULPGC.

Balance

Por su parte, el rector de la ULPGC, Lluís Serra, hizo balance de los principales avances de la Universidad durante el último curso y situó como uno de los grandes retos inmediatos la negociación del futuro contrato programa y del nuevo modelo de financiación de las universidades públicas canarias, que calificó de determinantes para garantizar la estabilidad y el desarrollo de la ULPGC en los próximos años. Por otro lado, destacó la aprobación de los nuevos Estatutos de la Universidad, la mejora de los indicadores de calidad, investigación y transferencia de conocimiento, reclamó un mayor protagonismo de las universidades públicas en la futura Ley Canaria de Ciencia y agradeció el respaldo del Consejo Social a los principales proyectos estratégicos de la institución

En el apartado económico, el Pleno ratificó diversos suplementos de crédito financiados con remanente de tesorería para atender gastos correspondientes al ejercicio 2025 y analizó una nueva aportación a la Fundación Parque Científico Tecnológico destinada a cubrir las pérdidas registradas por el Hospital Clínico Veterinario durante ese mismo ejercicio.

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Este Pleno supone el último antes del periodo estival, tras varios meses de intensa actividad institucional. El Consejo Social retomará su agenda en septiembre con el desarrollo de las nuevas competencias que le atribuye la legislación canaria, el seguimiento de las iniciativas en materia de financiación universitaria y el impulso de nuevos proyectos destinados a reforzar la conexión entre la Universidad, las administraciones públicas y el tejido económico y social del Archipiélago.