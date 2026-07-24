La Aemet avisa de calima, fuertes rachas de viento y mucho calor para hoy viernes en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes en Canarias una jornada marcada por la calima ligera en niveles altos, el alisio fuerte y las rachas ocasionalmente muy fuertes en las zonas más expuestas.

La calima afectará principalmente a las islas de la provincia oriental. En general, predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque se esperan intervalos nubosos en zonas bajas del norte de las islas montañosas y en el oeste de Lanzarote y Fuerteventura.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios. Las máximas podrán descender ligeramente en medianías y cumbres, aunque no se descarta que se alcancen los 34 °C en zonas interiores orientadas al sur y al oeste de Gran Canaria. También podrán superarse los 30 °C en áreas del sur y este de Tenerife y en vertientes meridionales de otras islas.

El viento será uno de los fenómenos más destacados. El alisio soplará fuerte y podrá dejar rachas ocasionalmente muy fuertes en Lanzarote, la mitad sur de Fuerteventura y las zonas bajas del sureste y noroeste del resto de las islas. En puntos de Jandía y La Gomera, las rachas podrán superar los 80 km/h.

En el mar se espera viento del norte o nordeste de fuerza 5 o 6, aumentando a fuerza 6 o 7. Habrá marejada o fuerte marejada, con áreas de mar gruesa, además de mar de fondo del norte o nordeste de entre uno y dos metros.

LANZAROTE — Calima ligera y viento fuerte

Predominarán los cielos poco nubosos, con algunos intervalos nubosos en el norte. También se espera calima ligera en niveles altos. Las temperaturas permanecerán sin cambios significativos. El alisio soplará fuerte en algunos puntos y dejará rachas ocasionalmente muy fuertes.

Temperaturas (°C): Arrecife 23 / 28

FUERTEVENTURA — Rachas superiores a 80 km/h en Jandía

Cielos poco nubosos, con intervalos en la vertiente oeste y presencia de calima ligera en niveles altos. Las temperaturas registrarán pocos cambios. El alisio será localmente fuerte, especialmente en la mitad sur, donde se esperan rachas ocasionalmente muy fuertes. En la vertiente sur del macizo de Jandía podrán superarse los 80 km/h.

Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 22 / 28

GRAN CANARIA — Hasta 34 °C en el interior

Cielos despejados, salvo algunos intervalos nubosos en zonas bajas del norte. Habrá calima ligera en niveles altos. Las temperaturas cambiarán poco, aunque las máximas podrán descender ligeramente en el interior. No se descarta que se alcancen los 34 °C en zonas interiores orientadas al sur y al oeste. El alisio soplará fuerte y dejará rachas ocasionalmente muy fuertes en las franjas costeras del sureste y noroeste. En el suroeste predominarán las brisas.

Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 23 / 26

TENERIFE — Más de 30 °C y rachas muy fuertes

Cielos poco nubosos, con intervalos en zonas bajas del norte. Las temperaturas permanecerán estables y podrán superar los 30 °C en áreas orientadas al sur y al este. El alisio será fuerte, con rachas ocasionalmente muy fuertes en la vertiente sureste y en el extremo noroeste. En el suroeste predominarán las brisas. También serán probables rachas muy fuertes en la fachada sur del área metropolitana, especialmente al final del día.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de Tenerife 23 / 30

LA GOMERA — Rachas localmente superiores a 80 km/h

Cielos poco nubosos, con intervalos en el norte. Las temperaturas registrarán pocos cambios y podrán alcanzarse los 30 °C en zonas de la vertiente sur. El alisio soplará fuerte y dejará rachas ocasionalmente muy fuertes en las vertientes este y noroeste. Localmente podrán superarse los 80 km/h.

Temperaturas (°C): San Sebastián de La Gomera 23 / 28

LA PALMA — Viento intenso en el sureste y noroeste

Cielos poco nubosos, con intervalos en el norte y el este. Las temperaturas permanecerán sin cambios relevantes, aunque podrán alcanzarse localmente los 30 °C en la vertiente oeste. El alisio será fuerte y dejará rachas ocasionalmente muy fuertes en las vertientes sureste y noroeste. En las costas del oeste predominarán las brisas.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de La Palma 22 / 26

EL HIERRO — Hasta 30 °C en zonas del sur

Cielos poco nubosos, con intervalos nubosos en el norte. Las temperaturas registrarán pocos cambios y podrán alcanzarse los 30 °C en zonas orientadas al sur. El alisio soplará fuerte y dejará rachas ocasionalmente muy fuertes en la vertiente este y en el extremo noroeste. En las costas del suroeste predominarán las brisas.

Noticias relacionadas

Temperaturas (°C): Valverde 17 / 21