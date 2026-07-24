La DGT lo confirma: estas son las multas que pueden desaparecer con el paso del tiempo y los plazos que debes conocer los conductores canarios
Los conductores pueden consultar multas pendientes en la aplicación miDGT o la sede electrónica
Durante los meses de julio y agosto, la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé alrededor de 104 millones de desplazamientos por carretera. En ese periodo, es posible que muchos conductores no respeten la normativa y tras sus vacaciones reciba una multa de tráfico en su buzón.
Una de las principales dudad de los conductores es qué ocurre con una sanción e tráfico si el conductor no la paga. Tráfico recuerda que no tener conocimiento de sanción no siempre evita sus consecuencias. Si una multa se publica en el TEU tras varios intentos fallidos de notificación, el procedimiento sigue adelante y el conductor podría perder la posibilidad de acogerse al descuento de 50% por pronto pago.
No todas las multas tiene el mismo plazo para prescribir
Los conductores deben conocer que la prescripción es el tiempo que tiene la administración para notificar una infracción depende de la gravedad de los hechos. El artículo 112 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial recoge que:
- Las infracciones leves prescriben a los tres meses.
- Las infracciones graves y muy graves prescriben a los seis meses.
Dicho plazo, comienza a partir del día que se cometió la infracción, no desde el momento en que el conductor recibe la notificación.
Que pasen meses no significa que la multa haya desaparecido
Uno de los errores más habituales que cometen los conductores es pensar que si una multa no llega de manera rápida, ya no va a recibirla. Sin embargo, eso no es así porque la administración puede tardar en notificar la denuncia.
Por otro lado, los conductores puede conocer las sanciones a través de la aplicación miDGT o de la sede electrónica del organismo. Identificándose, el conductor puede consultar si tiene alguna sanciones de tráfico pendiente. También puede presentar alegaciones, identificar al conductor responsable o realizar pagos.
¿Cuándo prescribe una multa impuesta?
Cuando una multa ya es firme en vía administrativa, la administración dispone de:
- Cuatro años para exigir el pago de una sanción económica. "Si durante ese tiempo no realiza actuaciones dirigidas al cobro o ejecución, la sanción podría prescribir", explican desde RACE.
- Un año para ejecutar otro tipo de sanciones, como la suspensión del permiso de conducir.
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