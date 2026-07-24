Horario y dónde ver La Velada del Año VI en Canarias: cuándo actúan La Pantera y Lucho RK

La Velada del Año VI ya está aquí. El evento organizado por Ibai Llanos se celebra este sábado 25 de julio en el estadio de La Cartuja, en Sevilla, y volverá a reunir a millones de espectadores de todo el mundo. Para Canarias, además, la cita tendrá un atractivo especial con la actuación de La Pantera y Lucho RK, los dos artistas del archipiélago que compartirán cartel con figuras internacionales como Anuel AA, Bad Gyal, Yandel y Juanes.

¿A qué hora empieza La Velada del Año VI en Canarias?

El espectáculo comenzará a las 18:00 horas en Canarias (19:00 horas en la Península) y tendrá una duración aproximada de ocho horas, combinando los diez combates con las diferentes actuaciones musicales previstas durante toda la jornada.

Aunque el cartel musical ya ha sido anunciado, Ibai Llanos todavía no ha hecho público el orden exacto de las actuaciones, por lo que aún se desconoce a qué hora actuarán La Pantera y Lucho RK. Como en ediciones anteriores, los conciertos se irán intercalando entre los distintos combates.

Dónde ver gratis La Velada del Año VI

El evento podrá seguirse gratis y en directo a través de los canales oficiales de Ibai Llanos en Twitch y YouTube. Además, esta edición también contará con retransmisión en TikTok LIVE, que se incorpora por primera vez como plataforma oficial del evento.

La Pantera y Lucho RK llevarán el acento canario al mayor evento de streaming

La presencia de La Pantera y Lucho RK convierte nuevamente a Canarias en protagonista de uno de los eventos digitales más importantes del año. Ambos compartirán escenario con Anuel AA, Bad Gyal, Yandel y Juanes, en un cartel que vuelve a reunir a algunas de las grandes figuras de la música urbana y latina.

Su participación supone un nuevo escaparate para la música urbana canaria ante millones de espectadores de todo el mundo, consolidando el crecimiento que ambos artistas han experimentado durante los últimos años.

Combates confirmados para La Velada del Año VI

La sexta edición contará con diez combates, entre los que destacan los enfrentamientos entre IlloJuan y TheGrefg, Plex y Fernanfloo, ViruZz y Gero Arias, RoRo y Rivers o Edu Aguirre y Gastón Edul, entre otros.

El viernes, día de pesaje previo a los combates

Antes de la gran cita, los participantes de La Velada del Año VI se subirán este viernes al escenario del pesaje oficial, el último acto antes de los combates. En esta jornada, los "boxeadores" deberán cumplir con el peso establecido y protagonizarán los habituales careos previos a los enfrentamientos, uno de los momentos que más expectación genera entre los seguidores del evento.

El pesaje podrá seguirse también en directo a través de los canales oficiales de Ibai Llanos, como antesala de una velada que reunirá a creadores de contenido y artistas ante millones de espectadores.