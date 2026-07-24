¿Por qué los hoteles canarios no entregan las habitaciones antes de las 15.00 horas?

Entrar en la habitación a partir de las tres de la tarde y abandonarla antes del mediodía se ha convertido en la práctica habitual en buena parte de los hoteles de Canarias. Un modelo cada vez más extendido que algunos viajeros asocian a una reducción del tiempo efectivo de estancia o al auge de servicios de pago como el early check-in (entrada temprana) y el late check-out (salida tardía). Sin embargo, el sector hotelero rechaza que esta evolución responda a una estrategia comercial y sostiene que obedece, fundamentalmente, a razones operativas.

Así lo defiende el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel), Jorge Marichal, quien asegura que el margen de tiempo que toman, normalmente unas 3 horas, entre la salida de unos huéspedes y la llegada de los siguientes se basa únicamente en razones operativas y es el tiempo 'imprescindible' para garantizar el funcionamiento diario de los establecimientos.

"Es un tema operativo", afirma de forma tajante. "Tenemos que tener un tiempo entre que la habitación se vacía, se limpia y se vuelve a ocupar. Es un tema de conciliación de la operativa interna de los hoteles para que el servicio de limpieza tenga un cierto margen a la hora de preparar las habitaciones", explica.

Así mismo, el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) de Las Palmas, José María Mañaricua, resume esa realidad con una expresión tan gráfica como contundente, "Si quieren una habitación sucia se la damos al minuto". A su juicio, esas tres horas son el tiempo necesario para que las camareras de piso entreguen las habitaciones 'en condiciones', por lo que reducir ese margen de forma generalizada resulta inviable.

La presión en Canarias dificulta la flexibilidad

La situación adquiere una dimensión especial en Canarias, uno de los principales destinos turísticos del país y donde numerosos establecimientos mantienen elevados niveles de ocupación durante buena parte del año.

Según Marichal, cuanto mayor es la ocupación de un hotel, más difícil resulta ofrecer flexibilidad en los horarios de entrada y salida. "Siempre los hoteles que tienen un porcentaje de ocupación muy alto lo tienen más complicado", asegura.

La elevada ocupación de las islas reduce el margen para ofrecer horarios más flexibles

A ello se suma una característica propia del destino canario, el peso de la turoperación. "En Canarias, en la mayoría de los casos, trabajamos con turoperadores y casi todos los clientes suelen venir en el mismo avión o en varios aviones que llegan al mismo tiempo", explica. Esa concentración de llegadas obliga a que un gran número de habitaciones tenga que estar preparado prácticamente de forma simultánea.

Mañaricua coincide en que la ocupación es el factor que marca la diferencia. "Si tengo 100 habitaciones libres puedo ofrecer esa opción, pero si tengo el hotel al 100% es físicamente imposible", sostiene. En ese sentido, explica que las habitaciones se ponen a disposición de los clientes conforme finaliza el trabajo del personal de limpieza. "Nosotros, según vamos limpiando, las vamos dando", añade.

Un servicio disponible, pero puntual

En los últimos años algunos establecimientos han incorporado la posibilidad de acceder antes a la habitación o prolongar la estancia unas horas mediante el pago de un suplemento. No obstante, ambos representantes del sector coinciden en restar importancia a este tipo de servicios como fuente de ingresos para los hoteles.

Marichal reconoce que algunos hoteles ofrecen esa posibilidad, aunque insiste en que responde a circunstancias muy concretas y no a una estrategia generalizada para incrementar ingresos. "Generalmente, esos hoteles tienen unas habitaciones reservadas para este tipo de posibilidades", explica. Mantener parte del inventario disponible permite coordinar el trabajo con el servicio de limpieza y facilitar la entrada anticipada cuando la ocupación lo hace posible.

En la misma línea, Mañaricua sostiene que esta opción suele concentrarse en "grandes cadenas internacionales" o en hoteles con mayor capacidad para reorganizar su operativa. "En el 90% de los hoteles no es así, son las compañías grandes las que ofrecen ese tipo de servicios", señala.

Ventajas para los clientes más fieles

Las ingresos tempranos suelen están reservadas para clientes habituales mediante programas de fidelización

Son, principalmente, las grandes cadenas hoteleras las que ofrecen ventajas como el acceso anticipado a la habitación o la posibilidad de retrasar la salida a través de sus programas de fidelización. Estos beneficios, dirigidos a premiar a los clientes habituales, permiten en algunos casos disponer de la primera habitación disponible o ampliar el tiempo de estancia sin coste adicional.

"Los programas de fidelización suelen tener entre ellos aparejados ese tipo de ventajas, ya sea acceder antes a las habitaciones o disponer de la primera que esté disponible", explica el presidente de Ashotel, quien compara estas políticas con las que aplican las compañías aéreas para recompensar a sus usuarios más frecuentes.

En cualquier caso, aclara que estas ventajas siempre están sujetas a la disponibilidad del establecimiento y que su concesión depende de la operativa diaria del hotel.