Una investigación sitúa el modelo educativo de ecca.edu en el foco internacional por su impacto social en Canarias

La trayectoria de ecca.edu, institución dedicada a la formación de personas adultas, ha centrado una investigación científica que busca medir el impacto social generado por su modelo educativo a lo largo de las últimas décadas. El trabajo, desarrollado en el marco de un doctorado conjunto de la Universidad de Deusto y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), ha sido seleccionado para presentarse en dos congresos académicos internacionales especializados en educación e investigación social.

El estudio, titulado Impacto social de la educación a distancia de personas adultas: el caso de ECCA, está siendo elaborado por José María Segura Salvador SJ pretende ofrecer una evaluación basada en evidencias sobre los efectos que la formación a distancia tiene en la vida de las personas, más allá de los resultados estrictamente académicos.

Según la información facilitada por ecca.edu, la investigación busca acercar a la ciudadanía datos obtenidos mediante una metodología científica sobre la evolución del conocido Sistema ecca y su influencia en distintos ámbitos sociales.

Presencia en congresos internacionales sobre educación e investigación social

El trabajo ha despertado el interés de la comunidad académica y forma parte del programa de dos encuentros internacionales relacionados con la educación y el desarrollo social.

La primera presentación tuvo lugar entre los días 24 y 26 de junio en el IX Congreso Mundial de Estilos de Aprendizaje (CMEA-AI 2026), organizado por la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Posteriormente, la investigación también ha sido aceptada para el III Congreso Internacional de Investigación y Desarrollo Social (CIIDS), que se celebrará de forma virtual entre el 29 y el 31 de julio.

De acuerdo con la nota de prensa, el comité científico del CIIDS valoró especialmente la originalidad del estudio y su aportación al conocimiento sobre el impacto social de la educación para personas adultas.

Una mirada a los orígenes del Sistema ecca

La investigación también repasa la evolución histórica de la institución desde su creación en 1965, cuando Canarias presentaba importantes dificultades de acceso a la educación debido al aislamiento geográfico de muchas zonas del archipiélago y a los elevados índices de analfabetismo existentes en aquella época.

El estudio recuerda que, en algunos municipios rurales, como Granadilla de Abona, los niveles de analfabetismo alcanzaban cifras cercanas al 78 %, un contexto que impulsó la puesta en marcha del Sistema ecca como una alternativa educativa basada en la enseñanza a distancia mediante programas de radio y materiales impresos.

Asimismo, la investigación destaca el papel desempeñado por la institución en la alfabetización de mujeres en un periodo histórico en el que el acceso femenino a la educación era especialmente limitado. Según recoge el trabajo, alrededor del 65 % de las mujeres del país no sabía leer ni escribir cuando comenzó esta iniciativa educativa.

Con el paso de los años, ese modelo inicial ha evolucionado hacia un sistema completamente digital. En la actualidad, el alumnado puede seguir su formación a través de dispositivos móviles, una transformación tecnológica que, según la entidad, ha permitido consolidar alianzas con diferentes organizaciones del ámbito educativo y tecnológico.

El estudio mide aspectos que van más allá de las calificaciones

Uno de los aspectos centrales de la investigación consiste en evaluar indicadores que habitualmente no aparecen en las estadísticas educativas tradicionales.

Frente a los análisis centrados exclusivamente en el número de titulados o en los resultados académicos, este trabajo incorpora variables relacionadas con el desarrollo personal y la integración social del alumnado.

Entre los indicadores analizados figuran el aumento de la confianza personal, una mayor capacidad para afrontar decisiones importantes, la mejora de la percepción sobre la propia salud, el incremento de la participación en la comunidad y el fortalecimiento de las redes de apoyo social. Todos estos elementos forman parte de los factores empleados para medir el impacto social de la educación en la vida cotidiana de las personas.

Más de 2.400 personas participaron en la investigación

Para elaborar el estudio se realizó una encuesta a 2.450 personas graduadas entre los años 2020 y 2025, pertenecientes a diferentes niveles formativos, desde alfabetización hasta Bachillerato.

La investigación combina esos testimonios con una revisión documental y el uso de herramientas informáticas para el análisis de la información recopilada. Además, el cuestionario fue revisado por especialistas en educación con el fin de garantizar la validez científica de los resultados y comprobar que los indicadores seleccionados reflejaban de forma precisa el impacto generado por la formación recibida.

Según la institución, este planteamiento permite evaluar no solo el aprendizaje adquirido, sino también la influencia que la educación ejerce sobre distintos aspectos de la vida personal y social del alumnado.

Más de seis décadas dedicadas a la formación de personas adultas

Fundada en 1965, ecca.edu desarrolla su actividad en las ocho islas canarias y está especializada en la formación de personas adultas mediante enseñanza a distancia.

La entidad señala que, durante sus más de sesenta años de trayectoria, ha atendido a más de tres millones de personas, aplicando una metodología propia basada en materiales multimedia, clases audiovisuales y tutorías personalizadas para facilitar el acceso a la educación. También mantiene acuerdos de colaboración con administraciones públicas y entidades privadas para ampliar el acceso a la formación entre distintos colectivos.

La investigación presentada ahora en foros internacionales aporta una evaluación académica sobre ese recorrido histórico y sitúa el debate en torno al papel que puede desempeñar la educación de personas adultas como herramienta de inclusión social y desarrollo personal.