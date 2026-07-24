Mayo marca un mínimo histórico en Canarias con casi un tercio menos de nacimientos en una década

La caída de la natalidad no echa el freno en Canarias y el Archipiélago vuelve a marcar un nuevo mínimo. Esta vez, mayo deja en el Archipiélago el dato más bajo de nacimientos para este mes en la última década, con tan solo 888 alumbramientos. Esta cifra supone un descenso del 32,16% respecto al mismo periodo de 2016. O lo que es lo mismo, por cada diez bebés que nacían antes, ahora hay tres menos. Son datos que se desprenden de la última estadística mensual de nacimientos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y que acentúan la tendencia a la baja que las Islas experimentan desde hace años.

Desde enero y hasta mayo han nacido en las Islas un total de 4.655 bebés, una cifra que también significa que los recién nacidos en las Islas han caído un 1,48% con respecto al mismo periodo del año anterior. Es decir, 70 bebés menos que en mayo del año pasado. En este contexto, Canarias se sitúa como la segunda comunidad autónoma con mayor caída de la natalidad, ya que solo la supera Galicia en peores resultados (-3,73%), y se contrapone con el incremento nacional del 0,84%.

Más fallecimientos que nacimientos

Esta nueva caída de la natalidad se produce, además, en un contexto en el que las defunciones siguen superando ampliamente a los nacimientos. Mientras que el recuento de nacimientos se realiza de forma mensual, el de las muertes, según la estadística de defunciones del INE, se publica semana a semana. Desde que empezó el año, en el Archipiélago han fallecido 10.184 personas, lo que significa una media de unas 377 muertes por semana. En ese mismo periodo temporal –siete días– solo nacen de media de 172 bebés, lo que se traduce en un saldo vegetativo negativo prolongado en el tiempo.

Por edad y sexo, el número de varones fallecidos en lo que va de año fue de 5.352 y el de mujeres de 4.832. Entre los 85 y 89 años fallecieron 719 hombres y 856 mujeres y entre los 80 y 84 años murieron 852 hombres y 720 mujeres. De entre 70 y 79 años la cifra de fallecidos varones fue de 1.386 y el de mujeres de 865.

Las treintañeras vuelven a liderar los alumbramientos en las Islas

La cifra mensual de mayo equivale a unos 28 nacimientos al día, dos menos que en abril. En esta ocasión, además, las niñas superaron ligeramente a los niños, siendo 451 frente a 437. Por edades, el grupo más numeroso de madres volvió a ser, igual que el mes pasado, el de mujeres entre 30 y 34 años, con 282 nacimientos. Le siguieron las madres de entre 35 y 39 años, con 233 casos, y las veinteañeras: 205 tenían entre 25 y 29 años y 98 entre 20 y 24.

La maternidad a edades más avanzadas continúa siendo menos frecuente, aunque también está presente. Un total de 48 nacimientos correspondieron a mujeres de entre 40 y 44 años y ocho a madres de entre 45 y 49 años. Además, una única mujer superó los 50 años al dar a luz. En el extremo contrario, los embarazos adolescentes dejaron 13 nacimientos de madres con edades comprendidas entre los 15 y los 19 años.

Una tendencia a la baja desde hace años

Lo cierto es que estas cifras, pese a ser nuevas, no representan una novedad. Como ya ha advertido el profesor del departamento de Sociología de la Universidad de La Laguna (ULL) José León en repetidas ocasiones, Canarias arrastra desde hace décadas una profunda crisis de natalidad de la que todavía no ha logrado recuperarse. Y para conocer su origen hay que remontarse a finales del siglo pasado, especialmente en la década de los 70, cuando las Islas comenzaron a abandonar su tradicional modelo económico agrario para dar paso a una sociedad más urbana y orientada al sector servicios.

La transformación económica trajo consigo importantes cambios sociales como, por ejemplo, la aparición de nuevos empleos, especialmente en el sector terciario, la incorporación progresiva de la mujer al mercado laboral y el crecimiento del turismo. Todos estos factores modificaron estructuras familiares y las prioridades de la población. Fue entonces cuando la natalidad comenzó a perder peso frente a otros proyectos personales y profesionales.

La crisis del 2008 como punto de inflexión

Sin embargo, el descenso más acusado llegó a partir de 2008, coincidiendo con la crisis financiera nacional. En apenas un año, entre 2008 y 2009, los nacimientos en Canarias cayeron un 8,32 %, pasando de 20.672 a 18.952. Una reducción que marcó el inicio de una tendencia descendente que se mantendría durante los años posteriores. Por otro lado, la pandemia de la covid-19 supuso otro punto de inflexión en esta evolución demográfica. En 2019, el año previo al confinamiento, Canarias registró 14.137 nacimientos, mientras que en 2020 la cifra descendió hasta los 13.178, casi mil nacimientos menos en un solo ejercicio.

Asimismo, el Archipiélago cuenta con una serie de condiciones que han propiciado el declive de la natalidad. Por ejemplo, las Islas tienen ya la tasa de fecundidad más baja del país, con 0,82 hijos por mujer. Sin embargo, otras comunidades autónomas registran una tasa de natalidad –medida en nacimientos por cada 1.000 habitantes– aún menor.

Noticias relacionadas

Por otro lado, las dificultades económicas de las familias, las altas tasas de pobreza y riesgo de exclusión social de la comunidad y la precariedad laboral son otros de los factores que han contribuido a esta caída. En este caso, cuando la natalidad baja por factores económicos o sociales, León considera que es muy difícil revertir la tendencia. De ahí su insistencia en la promoción de ayudas públicas y políticas demográficas más sólidas.