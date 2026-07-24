El Teide registra el enjambre más intenso desde febrero

Un nuevo enjambre ha removido las entrañas del Teide durante la noche. En esta ocasión, sin embargo, los más de 600 seísmos que se han registrado en el entorno de Las Cañadas han tenido una característica que los ha hecho inusuales: han sido más repetitivos e intensos que hasta ahora –aunque siempre con una magnitud por debajo de 1,6–. Pese a su anomalía, este pico de actividad sísmica no sugiere una modificación de la situación sismo-volcánica que Tenerife sufre desde febrero. Según los expertos, podría deberse a una inyección de gases u otros fluidos bajo tierra (como vapor de agua, dióxido de carbono, dióxido de azufre o sulfuro de hidrógeno) debido al movimiento del magma que se encuentra en la base de la Isla.

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), este nuevo enjambre (el segundo en menos de 24 horas) comenzó sobre las 22:00 horas del jueves, aunque cogió fuerza entre las 2:00 y las 5:00 de la madrugada y se mantuvo hasta las 11:37 horas de este viernes. Solo durante el día de hoy se han detectado más de 600 terremotos en la ubicación habitual: a entre 10 y 15 kilómetros de profundidad al oeste del Parque Nacional de Las Cañadas del Teide, entre Guía de Isora, Vilaflor de Chasna y Santiago del Teide. Es decir, se encuentran en el mismo punto en el que se han registrado todos los terremotos contabilizados desde febrero.

Este suceso se produce después de que el jueves también se registraran una serie de temblores formada por más de 500 microsismos que se convirtió en el décimo enjambre que ha registrado Tenerife tan solo este año. Esos pulsos pararon sobre el mediodía, pero entre las 17:00 horas de la tarde de ayer hasta las 00:00 de la madrugada, volvieron a intensificarse. Por esta razón, durante el jueves se llegaron a registrar más de 2.000 terremotos muy pequeños de magnitud menor a 1. Según el Instituto Vulcanológico de Canarias (Involcan) esto significa que cada hora se registró una serie de 300 microsismos. Por su parte, el IGN afirma que todas ellas fueron señales de baja frecuencia en las estaciones más cercanas al área activa y con más cantidad de pulsos.

Terremotos detectados en el entorno de Las Cañadas del Teide / IGN

De madrugada, la intensificación de la actividad dio lugar a un nuevo enjambre que, además, tiene algunas características que lo hacen distinto a los registrados anteriormente. Según el director del IGN, Itahiza Domínguez, la diferencia es que "los eventos han sido un poco más intensos y fáciles de localizar". Cabe recordar que desde febrero se ha notificado una intensificación de la actividad sísmica de Tenerife que ha dado lugar a un total de 11 enjambres en lo que va de año, casi el doble de los registrados entre 2016 y 2025.

Terremotos desde febrero

"Registramos siete en febrero y otros tres en los últimos dos meses: uno en junio y dos en julio", explica Domínguez, que reseña que estos últimos eventos han estado separados por un periodo de relativa calma. "La actividad que empezamos a ver en febrero no ha terminado –sentencia–, lo que genera que este año el nivel de terremotos esté muy por encima de lo que habíamos registrado hasta ahora".

Además, en este tiempo se han detectado nuevas señales denominadas pulsos sísmicos. Se trata de una serie de movimientos de muy baja frecuencia que ocurren al mismo tiempo y que funcionan como un ruido de fondo. Esto influye en su detección certera, que es casi imposible. Domínguez lo asemeja a la vibración de una cavidad. En este sentido, la señal se ha concebido como anómala, pero no porque sea un indicativo preeruptivo, sino porque hasta ahora no se había detectado en estas condiciones.

Esta actividad no es rara per sé, pues se detecta en "otros volcanes activos del mundo". En otras ubicaciones, donde las erupciones son mucho más recurrentes, estas vibraciones internas forman parte de su actividad natural. En el caso de Tenerife, la detección de esta señal anómala viene más a corroborar que la Isla no está dormida que a pronosticar una nueva erupción.

Hipótesis sobre el origen de los terremotos

Como en episodios anteriores, la hipótesis más probable, según Involcan, es que estos enjambres estén asociados a la inyección de volátiles hidrotermales de origen magmático en el sistema hidrotermal de la isla. Este proceso se observa de forma recurrente desde 2016 y está respaldado por distintas evidencias geoquímicas y geofísicas independientes, entre ellas el incremento de la emisión difusa de dióxido de carbono en el cráter del Teide y una ligera deformación del terreno detectada en el sector noreste del edificio volcánico.

En 2023, el IGN detectó una ligera deformación de un centímetro en el entorno del Teide que, a día de hoy, ya alcanza los dos centímetros. Es decir, entre 2024, 2025 y 2026 apenas se ha abombado un centímetro más. "Es un proceso muy lento", Itahiza Domínguez, que insiste en que es una situación que nada tiene que ver con los precursores de una erupción volcánica a corto o medio plazo. «En La Palma registramos una deformación de 30 centímetros en apenas una semana», recuerda.

Ni la deformación ni la emisión de gases en la zona han cambiado en este tiempo

Por eso, para el IGN la intensificación de la actividad también es compatible con circulación de fluidos en profundidad, y por sí sí sola no representa una aceleración del proceso. Para que eso ocurriera, se tendrían que poder ver otros indicadores, como la deformación y la emisión de gases, que a día de hoy no ha experimentado cambios significativos.

"No hemos visto cambios evidentes en otros indicadores, no hay deformación específica asociada a este enjambre ni emisión de gases", revela Domínguez. Por esta razón, esta situación no aumenta el peligro de erupción a corto o medio plazo en la isla de Tenerife.

Grafica con los pulsos de actividad detectados bajo el Teide. / IGN

Tanto el IGN como Involcan mantienen un seguimiento a tiempo real del fenómeno a través de las más de 100 estaciones de seguimiento que hay ubicadas por toda la isla. En el momento de la redacción de esta noticia, los eventos han disminuido ligeramente en magnitud y se han espaciado en el tiempo, apreciándose únicamente en las estaciones más cercanas. Siguiendo los protocolos habituales, el IGN ha mantenido un seguimiento continuo de esta intensificación de la actividad y ha informado de su evolución a los organismos competentes de Protección Civil.

Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife