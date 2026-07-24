El viento alisio soplará con fuerza este sábado en Canarias y bajan las temperaturas

El alisio soplará este sábado en gran parte del archipiélago con intervalos de fuerte, sin que se puedan descartar rachas ocasionalmente muy fuertes en las vertientes del sureste y noroeste y en la mitad sur de Lanzarote y Fuerteventura, en una jornada en la que las temperaturas experimentarán un ligero descenso en medianías y cumbres.

Según ha pronosticado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el sábado seguirá habiendo presencia de calima ligera en niveles altos de la provincia oriental, mientras que en los cielos, en el norte de las islas montañosas, predominarán los intervalos nubosos, sin descartar lloviznas en medianías durante la madrugada, y estarán poco nubosos o despejados en el resto de zonas.

En cuanto al estado del mar, el viento soplará del nordeste con fuerza 5 o 6 con carácter general, que podrá arreciar hasta fuerza 7 en algunos puntos de las costas isleñas y en los canales entre islas. Esto obliga a la Aemet a activar el aviso amarillo por mala mar en la provincia occidental y Gran Canaria. Habrá además marejada o fuerte marejada, que podría aumentar localmente a mar gruesa, y mar de fondo del norte con olas de hasta dos metros de altura, informa Efe.

Esta es la previsión por islas para este sábado:

LANZAROTE

Poco nuboso con intervalos en el norte. Calima ligera en niveles altos. Temperaturas con pocos cambios. Alisio que será fuerte en zonas de interior y vertientes sur, donde serán probables las rachas ocasionales muy fuertes.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 22 28

FUERTEVENTURA

Poco nuboso con intervalos en el oeste. Calima ligera en niveles altos. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Alisio con intervalos de fuerte en zonas de interior y especialmente en la vertiente sur del macizo de Jandía, donde serán probables las rachas ocasionales muy fuertes.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 21 27

GRAN CANARIA

Predominio de los intervalos nubosos en el norte, salvo cielos nubosos a primeras y últimas horas, sin descartar lloviznas en medianías durante la madrugada. Poco nuboso o despejado en el resto. Calima ligera en niveles altos. Temperaturas en descenso en el interior y con pocos cambios en zonas bajas. Todavía podrán superarse los 30 ºC en medianías del sureste y oeste. Alisio que será fuerte en vertientes sureste y noroeste, donde se esperan rachas ocasionales muy fuertes. Brisas en el suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 23 26

TENERIFE

Predominio de los intervalos nubosos en el norte, salvo cielos nubosos a primeras y últimas horas, sin descartar lloviznas en medianías del noreste durante la madrugada. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas en descenso en el interior, y con pocos cambios en zonas bajas y el noreste. Alisio con intervalos de fuerte en la vertiente sureste, extremo noroeste y fachada sur del área metropolitana, donde serán probables las rachas ocasionalmente muy fuertes. Predominio de las brisas en el suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 24 29

LA GOMERA

Predominio de los intervalos nubosos en el norte, salvo cielos nubosos a primeras y últimas horas, sin descartar lloviznas en medianías durante la madrugada. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso de las máximas en zonas orientadas al sur. Alisio que será fuerte en vertientes este y noroeste, donde se esperan rachas ocasionales muy fuertes que podrán superar localmente los 80 km/h. Predominio de las brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 23 27

LA PALMA

Predominio de los intervalos nubosos en el norte y este, salvo cielos nubosos a primeras y últimas horas, sin descartar lloviznas en medianías del noreste durante la madrugada. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas máximas en ligero a moderado descenso; mínimas sin cambios o en ligero descenso. Alisio con intervalos de fuerte en franjas costeras del sureste y noroeste, donde serán probables las rachas ocasionalmente muy fuertes. Predominio de las brisas en costas oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 21 26

EL HIERRO

Cielos poco nubosos con intervalos en el norte. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso de las máximas en zonas orientadas al sur. Alisio con intervalos de fuerte en la vertiente este y el extremo noroeste, donde serán probables las rachas ocasionalmente muy fuertes. Predominio de las brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Valverde 17 19