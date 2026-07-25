Adiós a Rafael Inglott, el psiquiatra que transformó la atención a la salud mental en Canarias

La psiquiatría canaria está de luto. El doctor Rafael Inglott Domínguez, considerado una de las figuras más relevantes de la salud mental en Canarias y el principal impulsor de la reforma de la asistencia psiquiátrica en Gran Canaria, falleció este sábado en Madrid a los 79 años, dejando un legado que marcó un antes y un después en la atención a las personas con problemas de salud mental.

Nacido el 6 de agosto de 1946 en el barrio de Vegueta, en la capital grancanaria, el facultativo llegó a dirigir a finales de los 80 el Hospital Psiquiátrico de Gran Canaria y destacó por ser el artífice de la transformación de la asistencia médica en esta especialidad en el Archipiélago. Inglott siempre defendió la implantación de un modelo comunitario que sustituyera a las antiguas instituciones psiquiátricas, pues apostaba por una atención más humanizada y cercana al paciente, integrada en su entorno familiar y social. Gracias a la influencia decisiva de su maestro, Luis González Hernández, impulsó además una experiencia pionera en la década de los 70 con la creación de la unidad psiquiátrica de agudos del Hospital Insular.

A lo largo de su carrera profesional, lideró una profunda reforma que culminó con el desarrollo de la red comunitaria de salud mental. Ese cambio de paradigma favoreció el progresivo cierre de los antiguos manicomios y abrió un intenso debate sobre la necesidad de disponer de los suficientes recursos comunitarios para atender a los pacientes y apoyar a sus familias. En 2019 fue recibió el título de Hijo Predilecto de Las Palmas de Gran Canaria en reconocimiento a una trayectoria que cambió el modelo asistencial en las Islas. Además, ejerció como jefe del área de Salud Mental del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín hasta su jubilación.

La enfermera especialista en Salud Mental Elisabeth Cheneau, quien comenzó a trabajar junto a él en 1995, conoció este sábado la noticia del fallecimiento del psiquiatra a través de este medio. “Fue un gran luchador dentro de esta especialidad y quien promovió la implementación del modelo comunitario en la atención a la salud mental”, manifestó.

Atención comunitaria

Cheneau conoció a Inglott coincidiendo con la puesta en marcha de uno de los momentos claves de la reforma psiquiátrica. "En 1995 se abrieron las cinco unidades de salud mental, es decir, la atención comunitaria. Esa fue la gran reforma psiquiátrica", remarcó.

La especialista, que en la actualidad trabaja en la unidad de Salud Mental de El Lasso, recuerda que posteriormente participó en el desarrollo de los centros de rehabilitación psicosocial, considerados el segundo gran paso de esa transformación asistencial. Ella misma abrió el centro de rehabilitación psicosocial de la Casa del Marino, un proyecto cuya puesta en marcha realizó junto a Inglott. "Era la referencia para todos los profesionales", aseguró. Además, destacó que ejercía como director del Plan Insular de Rehabilitación Psicosocial, desde donde coordinó buena parte del desarrollo de la red de recursos comunitarios.

Más allá de su labor asistencial y de gestión, Rafael Inglott fue el primer director del Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (Paime) del Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas, una iniciativa destinada a atender a facultativos con problemas psicológicos y adicciones

El psiquiatra Enrique Hernández Reina, exjefe del servicio de Psiquiatría del Hospital Insular y profesor asociado de la Facultad de Medicina, también se mostró apenado por el fallecimiento de Inglott, a quien conoció en 1976, cuando cursaba segundo de Medicina y este impartía clases en el entonces Colegio Universitario de Las Palmas (CULP). “Después, pasó a dirigir la red de Toxicomanía y terminó siendo elegido director del Hospital Psiquiátrico”, apuntó el doctor.

El especialista sitúa los orígenes profesionales de Rafael Inglott junto al psiquiatra Luis González Hernández, en la Unidad Psiquiátrica de Agudos del Hospital Insular, una experiencia que tildó de “pionera”, al tratarse de una de las primeras integradas en un hospital general en España. "Había un equipo de psiquiatras muy interesante, que son los que primero empezaron a impulsar la reforma de la psiquiatría en Canarias", comentó. “En ese grupo, Inglott era un joven médico que se formó con Luis González", agregó Hernández Reina.

Cambio asistencial

Tras dirigir la red de toxicomanías, Inglott asumió la dirección del Hospital Psiquiátrico de Gran Canaria en un momento decisivo para la especialidad. Según relató el doctor, fue uno de los precursores de la reforma psiquiátrica en las Islas incluso antes de que esta quedara respaldada en el país en 1986. “Su objetivo era que el hospital psiquiátrico no fuera un lugar de residencia ni un lugar para vivir, sino que fuera un centro en el que los pacientes pudieran recibir el alta lo antes posible y continuar su tratamiento en la comunidad”, apostilló.

En esa transformación impulsó la apertura de consultas de salud mental en barrios y municipios, que serían el germen de las futuras unidades de salud mental, además de promover los primeros pisos asistidos y las residencias asistidas para favorecer la integración de los pacientes fuera del hospital. "Ponía el acento en la rehabilitación y la recuperación", destacó Hernández, quien consideró que Inglott fue, junto a Luis González, "el referente absoluto en Canarias para la reforma psiquiátrica y para el actual modelo que promueve la Organización Mundial de la Salud".

Asimismo, el exjefe del servicio de Psiquiatría del Hospital Insular también quiso recordar la faceta más personal de Inglott, al que definió como "un hombre amante de la cultura". "No solo era médico, era un hombre polifacético, muy metido en todo el ámbito social, cultural, literario y de la música", garantizó. De hecho, el propio Inglott reconoció en una entrevista concedida a este medio en 2020, que llegó a obsesionarse con La Montaña Mágica -una novela de Thomas Mann-. “Para mí, su lectura fue una experiencia curiosa, pues, por una parte, alentó mi vocación pero, al volver a leerla, me quitó tiempo para estudiar histología Anatomía Patológica- y me la suspendieron”, admitió entonces. “Es una de las novelas más inquietantes y más estimulantes desde el punto de vista intelectual que se han escrito nunca. Y, bueno, del mismo modo en que Mann influyó en mi afición por la medicina, en la psiquiatría tuvieron mucho que ver los personajes de Dostoievsky, sin duda”, añadió.

Los profesionales de Inserción Canaria manifestaron este sábado su pesar por el fallecimiento del doctor. “Para quienes tuvimos el honor y placer de trabajar con él, podríamos decir que era al mismo tiempo la persona más humilde y sabia. Siempre discreto, pero al mismo tiempo su opinión sentaba cátedra. Siempre del lado de los usuarios y siempre poniendo en valor el trabajo de los monitores que estamos en la mayor cercanía de trato con los usuarios. Hizo que la salud mental se comunitarizara contra viento y marea”, reza parte de un comunicado.

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El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria también se sumó a las condolencias por el fallecimiento de Rafael Inglott Domínguez. La alcaldesa, Carolina Darias, trasladó en nombre de la corporación municipal su pésame a familiares y allegados, y destacó su contribución a la modernización y humanización de la atención a la salud mental en Canarias.